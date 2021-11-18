路上突遇「童年神車」！　網見鐵罐造型秒淚：有30年了

▲原PO在高速公路上拍到許久未見的「維大力」鐵罐造型汽車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

竟然還能在路上看到「活生生」的維大力！一名網友近日在高速公路上看到一台充滿回憶的神車，仔細一看竟是罐裝汽水「維大力」的造型汽車，照片一出瞬間勾起70、80年代網友的回憶，淚喊「這在台灣是寶啊！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，「20年前的記憶….現在路上看到，還蠻覺得有趣！還能開到高速公路上，算是很猛的了。」從貼出的照片可見，一輛印有知名汽水品牌「維大力」LOGO的汽車，遠看就像是一罐維大力汽水在路上跑。

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貼文一出掀起網友們滿滿的回憶，紛紛留言表示，「以前我還有這個玩具車，帶到學校去現給同學看94潮」、「跟嗶波一樣，以前的小孩子都要有一台屬於自己維大力」、「這不只20年，30年有了」、「我小時候是真的以為那車裡面裝的是滿滿的維大力，專門開到你家補飲料」、「記得這是以前台灣錢淹腳目時代的特許車種，報廢一台就少一台，這在台灣算是寶了」、「小時候看到都很興奮，想說裡面是不是滿滿的維大力」、「小時候有迴力車」。

也有網友表示，現在其實還能在幾個地方看到，「在內壢當兵站哨他很常從門口外的縱貫線經過」、「桃鶯路天天看到」、「台中北屯路常常看到」、「成功嶺常常遇到他進來補貨」、「工廠在桃園區桃鶯路，那附近的區蠻常看到的」。