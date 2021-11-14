2am接猴急客訂單！一看「你可以去死了」外送員傻：隨時怕被打

▲外送員被嗆「不能（送到）你可以去死了」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在外送也有生命危險，隨時怕被打。」一位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出兩張外送APP訊息截圖，只見客人先是問「2.20能到嗎？」接著突然開嗆「不能你可以去死了」，更對外送員莫名其妙連環砲轟三字經「不會看地址嗎？」「送到墳墓去嗎？」「要多久？」讓網友也看到超生氣。

這位網友貼出截圖，可以看到客人上午2:01在APP內傳訊問「2.20（2:20）能到嗎」，並開嗆「不能你可以去死了」，外送員則回「要看系統排單有沒有讓我先送你的」、「如果沒有我也不能跟（應為：更）改」。

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▲外送員一開始還有耐心回覆。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

沒想到，看到外送員回訊中錯了一個字，客人竟像抓到小辮子似地劈頭就罵「更改的『更』不會打嗎？書去讀好（此處應該要加，）可憐，這種人還蠻可憐的我可以體諒。」

另一張截圖中，時間則是來到2:28，因為餐點還沒送到，客人持續怒飆「不會看地址嗎」、「X你X」、「？」、「不會回嗎」、「送到墳墓去嗎」、「要多久？」

▲客人狂傳訊息飆罵外送員。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，不少網友都為外送員感到憤怒，「不能等還訂，真討厭這種沒耐心的人，花錢就大爺」、「好可怕，誰敢送去」、「吃的在人家手上還敢靠北」、「回報客服，讓他的單多飛一會」、「真沒水準耶」、「標點符號都不會用，其實也蠻可憐的。」

雖然有人在猜測，會不會雙方其實認識，但就有網友表示，「我之前叫到我朋友送的，我也只跟他說快餓死了、快去拿，他這也太誇張，完全不尊重人。」還有人直嘆，「真的不懂一樣是人，為什麼對一個沒招惹到自己的陌生人態度這麼不好，服務業真的會遇到一堆智X。」