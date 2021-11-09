120元爽吃海陸鐵板大餐！「5拼+鐵板麵」份量起狂...網起底佛心店家

▲超澎湃的「鐵板海陸大餐」只要120元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



實習記者黃品臻／綜合報導

在物價飛漲的現主時，竟然還有如此佛心的店！一名網友表示，他近日到高雄一間牛排館用餐，點了鐵板海陸大餐，沒想到上桌後鐵板上竟有牛、豬、雞、小捲和蝦子共五種主食，而且只要120元。貼文一出引暴動，許多網友都求問在哪？

一名網在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，「2021年看到這價位真的很狂...120元吃到牛豬雞小捲蝦子！！！難怪生意超好！」

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從原PO貼出的照片可以看到，店裡清一色的鐵板料理最多不超過150元，而他點的「鐵板海陸大餐」送上桌時有兩片鐵板，一片裝著滿滿的麵條加一顆荷包蛋，另一片鐵板則有牛、豬、雞、小捲和蝦子共五種主食，重點是豐盛的一餐僅要120元。

▲菜單上的鐵板料理都不超過150元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文一出引起網友暴動，紛紛留言表示，「台北不可能有系列」、「太過分了，竟然沒有店家的地址」、「這價錢確定是2021？」、「比我在桃園吃一個便當還便宜」、「這個價格超低，要是開在北部一定吃爆」。

其他網友紛紛求問在哪？有網友解答，「岡山的大亨牛排館，一樣的價錢，這間食材比一樣大亨牛排館還要敢給客人吃！！」、「火車站前面那間，我很愛去吃」、「牛排就是要吃岡山這家」。