崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

▲第11屆大專生洄游農村計畫頒獎典禮暨青村集市活動，崑山科大公廣系參賽團隊「漁樂美眉」，拿下全國銀獎殊榮及洄游精神獎，成員張瀞文則獲得洄游新星獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第11屆大專生洄游農村計畫頒獎典禮暨青村集市活動，在華山文創園區舉行，崑山科技大學公廣系參賽團隊「漁樂美眉」，透過線上駐村，以「漁樂世代，作伙Say海」為題，協助台南市七股區三股社區優化產業擴散品牌，發揚青年漁民的新世代力量，拿下全國銀獎殊榮及洄游精神獎，成員張瀞文則獲得洄游新星獎。

崑大公廣系「漁樂美眉」參與第11屆大專生洄游農村計畫榮獲銀獎，團隊成員長期深耕社區，透過實地踏查、青年訪談及線上會議等模式與社區建立良好關係，在地青年近年來已相互串連、整合資源行銷三股，因此，該次團隊提出「職」、「村」、「秀」三大策略與社區合作，執行「說出青年力」、「玩出產業力」、「秀出品牌力」等方案，致力提升社群平台數位溝通、品牌視覺生動活用、社區導覽數位運用等。

在「說出青年力」的規劃上，團隊開設線上聲音節目「Podcast」，邀請在地職人分享產業故事；在「玩出產業力」的安排上致力優化遊程，從「一日一餐新饗宴」到規劃多元的遊程地圖，並加入數位影片導覽，帶領大家認識三股社區的產業特色；在「秀出品牌力」的內容規劃上也不遺餘力，不僅手繪三股青年Q版人物、七股七寶貼圖，並建立Youtube、Instagram、Facebook等社群平台，使數位溝通能擴及各界。

指導老師公廣系副教授蔡佩芳表示，今年暑假因疫情關係，參與大專生洄游農村計畫的學生團隊們無法下鄉駐村，但「漁樂美眉」早在三級疫情警戒前便進入三股社區完成踏查與採訪，與社區青年們建立了良好的合作關係，暑假期間多數改由「線上」活動，搭配部分社區實作和與在地青年溝通並解決社區問題。

崑大公廣系11年從不缺席，歷年來在大專生洄游農村競賽中屢獲佳績，除了獲得銀獎的「漁樂美眉」，「農萊塢」團隊獲得了空間活化獎、「豆聚」則入圍榮獲洄游精神獎，學生表現相當優秀，值得嘉許。