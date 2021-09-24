經濟部工業局招考　崑大環工系應屆畢業生、校友搶下5席

▲經濟部工業局所屬工業區污水處理廠操作維護公職人員招考放榜，崑山科技大學環境工程系搶下5席，相當不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部工業局所屬工業區污水處理廠操作維護公職人員招考，9月16日放榜，崑山科技大學環境工程系大學部應屆畢業生大放異彩，在全國報考人數眾多的激烈競爭中搶下3席，另有環工系校友奪得2席，該系在全國綠取人數中佔了2成，相當不容易！目前5人均已分發至相關單位服務。

崑大環工系扎實訓練學生實作技能與積極輔導考照，使學生畢業後能立即與業界無縫接軌，在公職考試上更是得心應手。此次經濟部工業局公職人員招考相當競爭，全國僅錄取25名，環工系應屆畢業生陳品彥獲錄取高雄大發工業區聯合污水處理廠、鄭博恩與林堉祺錄取彰濱工業區污水處理廠。陳品彥、鄭博恩與林堉祺同時也是環境工程研究所的正取生，但因先錄取公職，日前已回校辦理休學，保留學籍。

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值得一提的是，除應屆畢業生外，106級大學部畢業生王文志亦錄取新營工業區污水處理廠、108級碩士班畢業生劉宇軒更以全國第五名之佳績，錄取台南科技工業區服務中心，環工系積極輔導學生公職考試，可說是交出一張漂亮的成績單。

環工系主任許蕙琳表示，系上對於學生在就學期間即安排完整之技術訓練與輔導，包括廢水處理廠操作實務、廢水處理廠機電設備、產業水污染防治、廢水處理專業證照輔導、產業水污染防治與專業實習等課程，使所有學生在畢業前均能取得環工專業證照，因此，學生一畢業便能投入各公私立場所環境保護工作，立即與業界接軌，此次公職考試不論是學科與術科，環工系畢業生皆能輕鬆取得高分，就是最佳證明。

崑大環工系是培育國內環境技術人才的重要搖籃，設立30多年來，系友遍佈產、官、學、研各界，多人擔任政府或企業界要職，包括環保局局長、環保局主任秘書、環保局科長、工業區服務中心主任、自來水公司給水廠廠長、水資源回收中心廠長、污水處理廠廠長等高階主管等，量多質精的產業界人才備受肯定，畢業生不論參加各種考試、就業、創業或出國深造，均有傑出的表現。