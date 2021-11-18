山西非遺「麵塑節」　佛光山佛陀紀念館展出

▲山西五台山佛光寺斗拱屬於唐代斗拱式木建築 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

山西非物質文化遺產中有一項「麵供」(麵塑節)儀式，蘊藏著白衣觀世音普薩救度世間眼疾的大悲因緣；剪紙不用「剪刀」而是用刀，一次可以剪」80張紙，更是一絕，山西非遺台灣行「美哉三晉」展即日起到11月21日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出，件件充滿生活文化趣味。

▲▼麵塑節。

傳說山西嵐縣有一名孝順媳婦，為醫治雙目失明的婆婆，背著她四處求醫問藥，最後被一位白髮白衣老太太手拿佛塵在她雙目上輕輕一拂後，兩眼立即重見光明。這套治療技術，並傳給這位媳婦，孝媳以這個秘方行醫鄉里，醫好許多人疾病，被稱她為「白衣大士」。她過世那天，是農曆2月19日，民間傳說她是觀音菩薩的現身，鄉親們為了緬懷她，每年這一天以麵塑擺供的形式來祭祀她，成為「麵塑節」由來。

「大陸已沒有唐代以前的木造建築，想看就要到日本來!」，在日本出生、學建築的梁思成與林嶶音夫婦受此刺激，花了5年時間，走過大陸15個省、查訪1800多棟古建築，在五台山佛光寺，根據供養人姓名及佛陀、阿彌陀佛等菩薩造像及壁畫，確定其建於857年、屬於唐代斗拱式木建築，被大陸認定為第一國寶，也一併展出，相當難得。

除了麵拱，還有糕餅鋪郭姓、杜姓、林姓3師徒，在中秋節前夕，一次飲酒過量誤了時辰，讓麵過度發酵，無法再做傳統餅皮，他們索性摻了生麵加了鹼麵，製成一種包餡餅，沒有想到做出的餅比以前做的晉餅更加酥軟和香甜，引來熱賣，成為晉式月餅。另有被稱為「地球最大博物館的」平遙古城推光漆器技藝等，充滿生活情趣，不看可惜。