　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

山西非遺「麵塑節」　佛光山佛陀紀念館展出

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲山西五台山佛光寺斗拱屬於唐代斗拱式木建築 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

山西非物質文化遺產中有一項「麵供」(麵塑節)儀式，蘊藏著白衣觀世音普薩救度世間眼疾的大悲因緣；剪紙不用「剪刀」而是用刀，一次可以剪」80張紙，更是一絕，山西非遺台灣行「美哉三晉」展即日起到11月21日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出，件件充滿生活文化趣味。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼麵塑節。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

傳說山西嵐縣有一名孝順媳婦，為醫治雙目失明的婆婆，背著她四處求醫問藥，最後被一位白髮白衣老太太手拿佛塵在她雙目上輕輕一拂後，兩眼立即重見光明。這套治療技術，並傳給這位媳婦，孝媳以這個秘方行醫鄉里，醫好許多人疾病，被稱她為「白衣大士」。她過世那天，是農曆2月19日，民間傳說她是觀音菩薩的現身，鄉親們為了緬懷她，每年這一天以麵塑擺供的形式來祭祀她，成為「麵塑節」由來。

「大陸已沒有唐代以前的木造建築，想看就要到日本來!」，在日本出生、學建築的梁思成與林嶶音夫婦受此刺激，花了5年時間，走過大陸15個省、查訪1800多棟古建築，在五台山佛光寺，根據供養人姓名及佛陀、阿彌陀佛等菩薩造像及壁畫，確定其建於857年、屬於唐代斗拱式木建築，被大陸認定為第一國寶，也一併展出，相當難得。

除了麵拱，還有糕餅鋪郭姓、杜姓、林姓3師徒，在中秋節前夕，一次飲酒過量誤了時辰，讓麵過度發酵，無法再做傳統餅皮，他們索性摻了生麵加了鹼麵，製成一種包餡餅，沒有想到做出的餅比以前做的晉餅更加酥軟和香甜，引來熱賣，成為晉式月餅。另有被稱為「地球最大博物館的」平遙古城推光漆器技藝等，充滿生活情趣，不看可惜。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
混打已22萬人登記！　這選項最多人勾選
ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅這2項同意過半
今年莫德納「全數到貨」！　第十批115萬劑今抵台
快訊／第14輪加開混打！明限6小時預約　後天開打
快訊／本土+0　今增3例境外移入
LIVE／混打意願登記16:00收單　陳時中最新說明
「吃到飽始祖」收攤！　撤出南京東路20年老店
快訊／三重交流道車禍1人死亡　南向封閉中
年底3生肖天降橫財！　倒楣鬼還有救「明天做3件事」旺翻
陳冠希41歲「老態現形」！　全網震驚：不敢相信和謝霆鋒同歲
盛唐中醫害慘46人　女病患鉛中毒離世　
台中「一蘭」半夜吃不到！　營業僅限這時段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大二生開刀房手術縫合罰款5萬元　成醫：尊重衛生局裁罰

山西非遺「麵塑節」　佛光山佛陀紀念館展出

盛唐鉛中毒者病逝　癌友控惡醫推拖拉等不到賠償與正義　

恆春文化中心今開工動土 帶動屏南藝文發展

崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

國際美聲歌手跨海捎來暖心問候　黃偉哲：國際情誼溫暖人心

「2021屏東馬拉松」開跑　屏警交通管制措施看這裡

雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

320公分偽虎鯨擱淺宜蘭沙灘　緊急搶送基隆八斗子救援站照護

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

大二生開刀房手術縫合罰款5萬元　成醫：尊重衛生局裁罰

山西非遺「麵塑節」　佛光山佛陀紀念館展出

盛唐鉛中毒者病逝　癌友控惡醫推拖拉等不到賠償與正義　

恆春文化中心今開工動土 帶動屏南藝文發展

崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

國際美聲歌手跨海捎來暖心問候　黃偉哲：國際情誼溫暖人心

「2021屏東馬拉松」開跑　屏警交通管制措施看這裡

雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

320公分偽虎鯨擱淺宜蘭沙灘　緊急搶送基隆八斗子救援站照護

AZ族混打已22萬人登記！ 　 莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

陸知名女主持工作室遭起訴！開庭公告揭「被告原因」網嚇：這都怎麼了

蘋果推AirPods Pro、AirPods 3新版韌體　提升使用穩定性

國家遭安妮批「像俄羅斯鄉下」！　烏克蘭女星痛罵沒禮貌：真的沒品

BL劇陽明山拍攝遭虎頭蜂攻擊！　「11人送醫」燈光師又摔落燈架

韓劇女神剪了「瀏海」認不出！申敏兒妹妹頭瞬間減齡、韓素希這款最挑人

第十批莫德納疫苗115萬劑今抵台　今年採購609萬劑「全數到貨」

酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

地方熱門新聞

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

休旅車突右切！他失控撞護欄打滑2圈半

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

三義加碼振興3000元　1萬5千人受惠

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

記者狂問五月天跨年！　陳其邁尬回：不能爆雷

賭盤林靜儀讓3000票藍綠反應曝光

投資台灣三大方案　桃園總投資額達2,540億

桃園11/23加開AZ疫苗施打專案　即日起預約

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

金門大橋進度超前　明年7月完工通車

更多熱門

相關新聞

觀音救度「麵供」列山西非物質文化遺產　佛光山展出

觀音救度「麵供」列山西非物質文化遺產　佛光山展出

一項「麵供」(麵塑節)儀式，蘊藏觀世音普薩救度世間眼疾的大悲因緣，故事令人動容；山西非遺台灣行「美哉三晉」大陸非物質文化遺產，即日起到11月21日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出；「麵供」只是一項；剪紙不用「剪刀」而是用刀，一次可以剪」80張紙，更是一絕；最早的唐代木造建築佛光寺，被大陸認定是第一國寶，也出現在五台山，其斗拱型的建築手法，讓人拍案叫絕，值得細細品味。

養豬場千金嫁妝288頭豬　網一算帳看傻：大戶啊

養豬場千金嫁妝288頭豬　網一算帳看傻：大戶啊

草東鼓手陳屍旅館　兩周前才在山西表演

草東鼓手陳屍旅館　兩周前才在山西表演

山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工 暴雨致汛情「5天運費漲25%」

山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工 暴雨致汛情「5天運費漲25%」

山西大暴雨　央視：98個西湖水量倒入太原

山西大暴雨　央視：98個西湖水量倒入太原

關鍵字：

山西佛陀紀念館佛光寺麵塑節晉式月餅剪紙

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

明年3/1起全台「禁養比特犬」

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又圓」：只剩這部位最大

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面