草東女鼓手陳屍防疫旅館　陸網翻出照片：兩周前才在山西看他們！

記者蔡紹堅／綜合報導

獨立樂團「草東沒有派對」的鼓手蔡憶凡（凡凡）30日驚傳陳屍防疫旅館，許多中國大陸的粉絲都感到相當震驚、難過，也有粉絲指出，10月17日才在山西晉中的「草莓音樂節」看完草東的表演，沒想到不到兩周就傳出凡凡過世的消息，非常難接受。

▼草東在微博上的貼文。（圖／翻攝微博）

草東沒有派對曾獲金曲獎眾多獎項，除了在台灣擁有高知名度以外，在大陸也有許多粉絲，經常參加大陸的大型音樂節演出，也因此，鼓手凡凡過世的消息傳出後，微博上很快就出現大量討論，「我還沒來得及看你們的演出，怎麼會這樣！」「發生甚麼事情了？太突然了。」「還那麼年輕，求你告訴我這是假的！」

也有粉絲指出，草東10月17日才在山西晉中的「草莓音樂節」上演出，沒想到看完表演不到兩周，就傳出這樣的噩耗，「當時看大家都很正常呀，怎麼會發生這種事情？」「我記得他們好像26日才回程的，這樣算一算才住進防疫旅館3、4天而已，到底發生甚麼事了？」

查看草東的官方微博可以發現，最新的一則貼文發表於26日，內容就是關於大陸的演出，「好久不見，短暫停留成都、常州、晉中。謝謝仙人掌、太湖灣、草莓音樂節。謝謝所有在現場相見的大家。我們後會有期。」

▼草東在山西草莓音樂節的演出照片。（圖／翻攝摩登天空微博）



▼草莓音樂節結束不久，草東的演出在10月17日晚間。（圖／翻攝微博）

▼大陸網友相當震驚。（圖／翻攝微博）

