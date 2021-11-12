辣媽被宣告「罹癌第4期」崩潰酗酒6年　才知是誤診！她嗨再生2胎

▲英國24歲媽媽被宣布罹患癌症第4期，直到6年後，換了一名醫師後才驚覺，先前根本是誤診。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Hammersley，下同）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦東部的埃塞克斯郡（Essex）一名全職媽媽漢默絲莉（Lucy Hammersley）在2012年被醫生診斷為皮膚癌第4期，這對當時年僅24歲的年輕媽媽來說，幾乎是晴天霹靂，從那之後她天天活在恐懼之中，更藉著酗酒來發洩壓力，結果6年後，她搬到肯特郡（Kent）遇到另一名醫師，才發現原來一切是場大烏龍！

根據《太陽報》報導，2012年，年僅24歲的漢默絲莉在臀部發現腫塊，第一次看醫生時她被告知這只是顆囊腫，而另一名外科醫生在看過組織報告後，卻告訴她這是一顆從其他部位擴散過來的黑色素瘤，黑色素瘤是一種黑色素細胞發展而來的罕見皮膚癌。罹患第4期癌症的消息對她來說幾乎難以承受，因為大女兒當時才只是個小女嬰。

漢默絲莉到埃塞克斯郡巴西爾登大學醫院（Basildon University Hospital）動刀取出腫塊後，醫生仍然找不到癌細胞是從哪裡擴散開來的，於是要她定期到醫院回診，這樣的日子持續了6年。漢默絲莉說，「當醫生告訴我罹癌時我很震驚，開始哭泣，感覺就像世界末日一樣，他們給我一種實驗性藥物，但我拒絕了，因為我不確定那是什麼藥，我一直生活在恐懼之中，擔心有一天會發現癌細胞，被告知只剩下多久能活，因為顯然第4期已經很嚴重。」

▲漢默絲莉遭誤診為癌症，度過悲觀的6年治療時光，直到10年後才又懷上第2胎。

漢默絲莉說，「我的生活崩潰了，我無法專注於生活或任何事，我感到沮喪，瘦了很多又開始酗酒，我把人生完全擱置了，不想遇見任何人，是直到10年之後我才懷上第2胎。」2018年，漢默絲莉舉家搬到肯特郡，新的主治醫生表示，她一直以來都很健康，從未得過癌症，而她第一時間竟然不敢相信，還以為是新的醫生弄錯病例。

如今，已經生下3名孩子的漢默絲莉以醫療疏失為由，將埃塞克斯郡的公衛醫療單位告上法庭，而且獲得了4.2萬英鎊（約新台幣156萬元）的賠償金。她說，「我確實覺得自己白白承受了6年的痛苦，那些日子再也回不來了，我現在很開心，我又多了2名孩子，還有一直陪著我的伴侶，但我認為再多的錢也無法抹去所有發生的一切，我的想法和感受永不會消失，我仍會告訴我的女兒，這是我人生中最難受的事情。」

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