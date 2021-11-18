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腳步跟不上5旬婦遛狗變被狗遛　就醫竟確診類風溼性關節炎

▲婦人遛狗腳步跟不上，就醫竟發現罹患類風濕性關節炎，圖非當事人。（圖／部立彰化醫院提供）

▲婦人遛狗腳步跟不上，就醫竟發現罹患類風濕性關節炎，圖非當事人。（圖／部立彰化醫院提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

54歲林姓婦人有早上帶狗散步的習慣，日前卻發現手腳遲鈍腫痛，追不上狗的腳步，原以為年紀大了、關節開始退化，隨即到衛福部彰化醫院就醫，竟確診為類風濕性關節炎，因擔憂像已故知名作家劉俠一樣陷入失能、全身難以動彈，情緒跌入谷底；醫師指出，隨醫藥進步，該病症不再像早年一樣難以治療，只要早期發現就能有效治療，不用擔心全身失能。

住在秀水鄉、從事家管的林婦向醫師表示，每天早上都會帶著愛犬到公園散步慢跑，突然間腳步就跟不上狗狗；經抽血檢查，發現她的類風濕因子陽性反應，X光顯示雙手雙腳食指（趾）、中指（趾）關節些微腫脹變形，且呈對稱性，右手中指關節骨頭更被侵蝕、缺了一小塊，確診為類風濕性關節炎。

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▲▼上圖為林女右手X光片，中指關節骨頭被侵蝕，缺了一小塊；下圖為左手中指關節些微變形。（圖／部立彰化醫院提供）

▲▼上圖為林女右手X光片，中指關節骨頭被侵蝕，缺了一小塊；下圖為左手中指關節些微變形。（圖／部立彰化醫院提供）

▲婦人遛狗腳步跟不上，就醫竟發現罹患類風濕性關節炎。（圖／部立彰化醫院提供）

部彰免疫風濕科醫師王仕凱表示，類風濕性關節炎是全身性自體免疫疾病，免疫系統失調、產生自體抗體而去攻擊自身關節，造成關節發炎、破壞，甚至變形；好發在中年女性的手指、手腕、腳趾等四肢小關節等部位，典型症狀是關節及其周邊在晨間出現僵硬不適的感覺，且超過1小時，關節對稱性腫脹及疼痛，若越晚就醫，越會導致關節變形受損，更嚴重還可能侵襲心肺、肝腎、血管和神經等。

▲部彰免疫風濕科醫師王仕凱。（圖／部立彰化醫院提供）

▲部彰免疫風濕科醫師王仕凱。（圖／部立彰化醫院提供）

林姓患者說，聽到自己罹患類風濕性關節炎時，幾乎要昏了，首先想到的就是劉俠坐輪椅無法動彈的畫面；後來得知當前藥物不同於往日，加上又是早期發現，只要按時服藥，就能受到控制，疼痛感也減輕，才慢慢釋懷。

王仕凱說，劉俠年幼時確診、終其一生以輪椅代步，而過去只有止痛藥，現今類風濕性關節炎已經有更好的治療藥物，通常使用類固醇及免疫抑制劑的療效都很好；而類風濕性關節炎是健保署認定的重大傷病，部分病因為遺傳免疫系統基因的缺陷，親人若有類風濕性關節炎，或發現手腳關節活動情況有異，切勿隨便購買成藥服用，仍應就醫釐清病源，以免錯過早期治療的黃金期。
 

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