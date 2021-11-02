嫌小說劇情太爛！駭客盜作家帳號「重寫2萬字」...網超嗨：組CP

▲大陸網路小說《是我瘋了》被「看不下去」的讀者盜帳號，並修改劇情、大綱。（翻攝自起點中文網）

圖文／鏡週刊

除了實體書，現在還有許多網路平台能收看小說、漫畫，大陸的「起點中文網」就提供非常多原創小說讓讀者消磨時間。不過近日在該平台連載的懸疑小說《是我瘋了》作者卻驚爆被「看不下去」的讀者盜帳號，還替他修改不合理的劇情、重新梳理大綱，由於實在太荒謬，引起不少網友討論，直呼這劇情都能寫進小說了。

《是我瘋了》上月31日在「起點中文網」發布停更公告，開頭就貼上駭客給他的訊息，指稱不知道作者最近在寫什麼，實在是對不起自己給他的打賞訂閱，便直接駭進作者的帳號，原先是想給作者一點驚喜，卻意外發現小說的大綱、15萬字的草稿，「這不比你現在寫的玩意兒好多了，為什麼不走大綱和寫好的內容，要搞事？」

該名駭客坦承替作者改了章節、修補一些不合理的劇情、重新梳理大綱，並貼心提醒作者，帳號密碼太好猜了，建議他至少換個複雜點的，還順手幫他加裝防火牆，「最後，別亂點手機上的鍵接（連結），小心再被人盜，傻瓜！」

作者心情複雜表示，他一般都是設置自動更新，這次預計要上的內容被這位駭客停掉了，「可能是覺得不好吧」，他坦言有點生氣，但這名駭客替他寫了1、2萬字的新劇情，還修改大綱，連之後的劇情都安排好了，還解釋了理由，「堪稱手把手教學」，在感動之餘又有點無力，覺得好像對不起大家的期待，「現在竟然有讀者要盜號來給我寫書。深深愧疚。」並表示會再仔細看一次該名駭客幫他寫的劇情和大綱，再看看後面要怎麼寫，「大家抱歉，再次道歉。尤其是黑客（駭客）大佬。感覺如芒在背......」。

▲駭客盜作者帳號直接修改劇情，讓作者心情複雜。（翻攝自起點中文網）

整起事件荒謬到登上微博熱搜，不少網友前往朝聖，直呼這劇情都能寫進小說裡了，還有人覺得該名駭客相當霸氣，直呼要「組CP」，甚至直接想好書名叫《黑客大佬愛上我》，「怎麼有點寵溺的感覺」、「盜你號那是愛你啊」、「原來現實能比小說更離譜」、「衝著黑客大佬，這小說我追了」、「駭客大神攻x萌新作家受」。

還有人想到已經休刊超過千日的日本漫畫《獵人》，喊話《獵人》的粉絲能不能幫忙一下，更忍不住大酸「獵人粉駭客如果黑進富堅的電腦大概別說草稿了，連條線都沒有，整台電腦只有遊戲」。



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