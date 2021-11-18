東區5妹制裁惡霸！黑車慘成「裝置藝術」…網嚇壞：對方來頭不小

▲有網友發現一處停車格內的黑色轎車遭貼滿紙板。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名男網友近日在台北市大安區忠孝東路四段一處停車格內，發現有5、6名女子在一輛黑色轎車上貼上大大小小的紙板，讓整輛車宛如成了奇特的「裝置藝術」，好奇「有人知道這台車是怎麼了嗎？」引發熱議。對此，有網友就推測，可能是該台車輛停到別人的車位，引發停車格主人不滿，才會藉此發揮「藝術天份」來抗議。

一名網友17日在臉書社團「爆怨公社」PO出照片，表示大約在早上9點多時，看到有5、6名女性在忠孝東路四段147巷的一處停車格「齊心協力的完成一件藝術品」，只見許多寫者「惡霸停車」、「侵佔」、「私人車位」、「請勿停車」、「告知還不移車」的紙板被貼在一輛黑色轎車上，令他不禁好奇「不知道這是什麼情況，有人知道這台車是怎麼了嗎？」

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文章曝光後，許多網友紛紛笑歪留言，「對這些女性致上最崇高的敬意」、「這也太仁慈了吧，應該要把濕掉的衛生紙掉上去」、「還用無痕貼布，內行」、「好有心哦還拿烤漆用膠帶貼無痕的」、「應該是停到停車場的月租車位」、「裝置藝術」、「私人的不能請人拖走嗎？」、「大概可能是社區出租車位，有抽籤那種」。

另外，也有網友指出，開這種車的人可能都「來頭不小」，「開這種車的8成都不太好惹餒，她們真勇敢」、「這是89運輸車啊，有勇氣」、「這種車不都是大哥級的座駕嗎」、「聽說這種車很多是載老大的欸…」、「開阿法通常不是有頭有臉就是有球棒」、「開這款車的，都是棒球隊居多」、「這不是現在89的神車嗎」。

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