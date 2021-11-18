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土耳其成立「突厥國家組織」　中國官媒緊張：企圖分裂中國

▲▼第8屆「突厥語國家合作委員會」（Cooperation Council of Turkic Speaking States）會後發布聲明改名為「突厥國家組織」（Organization of Turkic States）。。（圖／翻攝自Twitter／Turkish Presidency）

▲第8屆「突厥語國家合作委員會」（Cooperation Council of Turkic Speaking States）會後發布聲明改名為「突厥國家組織」（Organization of Turkic States）。（圖／翻攝自Twitter／Turkish Presidency）

記者林彥臣／綜合報導

在土耳其伊斯坦堡舉行的第8屆「突厥語國家合作委員會」（Cooperation Council of Turkic Speaking States）會後發布聲明改名為「突厥國家組織」（Organization of Turkic States）。消息一出，中國官媒《環球時報》立刻發表社論指出，此舉會激化民族主義衝突相當危險，甚至企圖分裂中國。

根據《土耳其每日新聞》（Hürriyet Daily News）報導，「突厥國家組織」成員國包括土耳其、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、亞塞拜然，土庫曼與匈牙利則以觀察員身分參加，聲明內容121條，分別由成員國5國的語言簽署。

《環球時報》英文版社論指出，土耳其一直在推動組織更名方面發揮積極作用，這符合土耳其的地緣政治戰略，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）上任以來，安卡拉的外交政策發生了明顯變化。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於12月17日出席聯合國難民署（UNHCR）全球難民論壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段主導了「突厥國家組織」這個外交框架。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其渴望加入歐盟（EU），但在安卡拉幾十年的外交努力之後，土耳其意識到歐盟不會真正接受它，這證明其加入歐盟的意圖已經落空。

艾爾段的外交趨向多元化，土耳其已開始在歐盟之外尋求新的外交框架，試圖從周邊國家的歷史、文化和意識形態的角度尋求新的盟友和夥伴，於是傾向於利用「突厥人」的概念，建立新的外交圈，中亞國家就是一個例子。

這個組織改名為「突厥國家組織」，體現了泛突厥主義的興起，突厥人實際上是一個歷史概念，歷史上的突厥人，不等於土耳其以及說土耳其語的國家，安卡拉打算加強與周邊國家的聯繫，尋求擴大自己的地區和國際影響力和地位，並在可能的情況下與以土耳其為核心的政治和軍事聯盟。

▲▼「突厥國家組織」（Organization of Turkic States）成員國元首合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲「突厥國家組織」（Organization of Turkic States）成員國元首合照，照片為2019年第7屆會議合照。（圖／達志影像／美聯社）

其後果意味著該組織可能會導致「泛突厥主義」進一步抬頭，這是相當危險的，這可能會影響地區的穩定和安全，成員國當中有三個是中亞國家，一些觀察員國可能是多民族國家，其中有些人不會說泛土耳其語。

社論特別提醒，這種組織可能會引發極端民族主義抬頭，從而激化民族衝突，影響地區穩定與安全。

社論分析，這個組織還將加劇俄羅斯和土耳其之間的較量和矛盾，更名的目的表明了土耳其在中亞採取了咄咄逼人的姿態，它正試圖將地區國家套牢，這將威脅到俄羅斯在中亞地區的影響力。

▲新疆,維族。（圖／CFP）

▲《環球時報》社論強調，維族人與突厥人同一民族的說法「完全錯誤」。（圖／CFP）

社論特別強調，新疆維族人與突厥人同一民族的說法「完全錯誤」，新疆自古就是多民族地區，維族人的語言確實是突厥語族的一種，但他們與土耳其人沒有關係。

中國應對突厥國家組織可能帶來的「泛突厥主義」和「泛伊斯蘭主義」蔓延保持警惕，這種思想的傳播可能會激起一些企圖分裂中國的極端分裂勢力。

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