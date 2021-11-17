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北市流感疫苗誤打莫德納！民眾又「被混打」　莊人祥：視為完整接種

▲▼北市府將北捷一線工作人員納入優先施打新冠疫苗之列，7/5北捷員工集體到新光醫院科教館疫苗接種站接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市有診所不久前才發生AZ第二劑打成莫德納，今天又傳出另有診所誤把莫德納當成流感疫苗接種，該案先前曾接種AZ疫苗第一劑超過9週，等於在混打開放前又「被混打AZ＋莫德納」。指揮中心發言人莊人祥表示，該案會視為新冠疫苗完整接種，相隔7天後可再安排接種流感疫苗。

北市衛生局今日晚間公布，某診所11月16日1位民眾原定接種公費流感疫苗，卻誤接種莫德納疫苗事件，施打前工作人員已口頭與對方確認疫苗種類，惟當時另1位民眾要施打莫德納疫苗，工作人員卻因拿錯疫苗，造成公費流感疫苗打成莫德納疫苗。針對診所接種異常，衛生局已暫停該診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

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北市衛生局也表示，個案原已接種AZ第一劑疫苗逾9週，接種後經醫師看診，於診所觀察30分鐘無不適後離開。莊人祥表示，已經收到北市衛生局通報，該診所因為同時提供莫德納與流感疫苗而誤拿，由於該案已經打第一劑AZ疫苗超過9週，當天接種的莫德納疫苗，會視為新冠疫苗已經完整接種。

北市除新冠疫苗不同品牌誤打，現在又發生流感疫苗與新冠疫苗誤拿，莊人祥表示，該診所會暫停接種，14期預約會由北市衛生局安排至其它院所，也建議診所若同時接種多種疫苗，可以分時段處理。例如新冠疫苗接種時就單處理新冠疫苗，其它時間再接看診與流感疫苗等其它疫苗接種作業。

北市衛生局表示，COVID-19公費疫苗預約平臺第14期於該診所預約之民眾共計432位，其中11月18至24日尚有292位民眾分別預約接種AZ及BNT疫苗，北市衛生局已安排轉介至鄰近醫療院所，不影響民眾接種疫苗權益。

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