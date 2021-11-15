作家白先勇、聯發科董事長蔡明介　獲台大名譽博士

▲白先勇（左）獲台大名譽博士。（圖／翻攝自YouTube／臺大頻道）



文／中央社

台灣大學今天舉行93週年校慶大會，致贈名譽博士學位給知名作家白先勇與聯發科技股份有限公司董事長蔡明介，表彰兩人的卓越成就與貢獻。

根據台大資料，白先勇與大學同學共同創辦「現代文學」雜誌，是台灣60年代最有影響力的文學雜誌；他也吸收西洋現代文學的寫作技巧，融合中國傳統的表現方式，是當代傑出的文學家，許多作品被翻譯成多國文字並改編為影視作品，同時投入崑曲製作與復興，讓崑曲重生再造。

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白先勇致詞時表示，在台大念外文系是他一生中最有意義的日子，當時不知天高地厚的他和大學同學想效法五四運動，替台灣文學創出新道路，因此共同創辦「現代文學」雜誌，雖然這是本窮得不能再窮的雜誌，給不出稿費，編寫都自己來，騎腳踏車到印刷廠送稿件也不覺得苦。

白先勇提到，「現代文學」雜誌就這樣辦了20年，成為給年輕作家耕耘的文學平台，培養許多後來獨當一面的作家，對台灣文學發展產生很大影響；感謝母校的自由風氣，讓他們在台大外文系辦了一本追求理想的雜誌，也希望學弟妹能將台大文學院的文風繼續下去。

由蔡明介擔任董事長的聯發科技，現為全球第4大IC設計公司，產品線涵蓋行動通訊、智慧家庭、網路與寬頻、物聯網等，也奠定台灣IC設計產業在全球的重要地位。

蔡明介致詞時指出，他中學的記憶是美國蘇俄冷戰及太空競賽，因此啟發對科學與工程的志向，他畢業後第一個工作是在高雄加工區外商當測試工程師，產品就是計算器IC，後來也走上近50年的IC之路。

看到台灣從農業時代轉型到消費型工業，再到現在資訊科技及半導體產業的國際地位，加上兒時在農村幫忙種稻的經驗，蔡明介以米飯與電晶體對比，「白米滿足人類食物需求；電晶體滿足人類精神所需」，他對於參與其中感覺很實在，也有幸參與半導體與計算時代的盛會。

蔡明介勉勵學子，人生是不斷出現岔路的旅程，不管做什麼行業，都要秉持開放心胸持續學習，不要因所學科系，受限對新知識技能的吸收；未來是跨學科融合的時代，計算科技仍會扮演重要角色，能有這方面的基礎是好的開始；現在年輕人選擇更多元，只要努力探索，朝著能發揮自己長處，完成工作時有成就感的方向，應該就是對的。