嘉義縣新任地政處、綜合規劃處長　邱慧燕、郭凱迪出任

▲嘉義縣新任地政處、綜合規劃處長佈達宣誓典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前主持地政處及綜合規劃處長聯合佈達暨宣誓典禮，新任地政處長邱慧燕與新任綜合規劃處長郭凱迪。翁章梁表示將打造一個有戰鬥力的團隊，適才適所、發揮長才，期待兩位新任處長豐富專業的經歷，領導局處提供更優質的公眾服務。

▲嘉義縣新任綜合規劃處長郭凱迪。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁日前主持嘉義縣新任地政處、綜合規劃處長佈達宣誓典禮，新任地政處長邱慧燕與新任綜合規劃處長郭凱迪從翁章梁手中接下佈達證書，宣誓履新，另外，翁章梁也藉此公布兩位新處長的人選包括即將接任新聞行銷處長劉孋瑩小姐，倫敦藝術大學創意產業管理研究所碩士畢業，歷任台北電影節媒體副總監、財團法人豐年社社長及壹電視(年代集團) 節目製作人。

新任社會局長蕭英成，中國文化大學社工系、法律系畢業，正攻讀國立臺灣大學國家發展研究所，經歷臺南縣政府縣長室秘書、新聞室專員、村里關懷中心專案辦公室主任、行政管理處處長及社會處處長。目前這2位因現任職務關係，無法立即到任，暫定在3月就職。

▲嘉義縣新任地政處處長邱慧燕。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁章梁表示，邱慧燕處長在過去歷經縣府各局處的磨練下，相信在縣政都已經非常熟悉，勢必能夠勝任地政處長。而另一位新任綜合規劃處長郭凱迪，在中央與地方有相當多的行政經驗，他在凱迪當學生的時期就認識，這次他想善用郭凱迪在中央的經驗，揉合多年歷練所得，相信能夠激盪出嘉義縣新方向與新刺激。



新任綜合規劃處長郭凱迪，68年次，國立政治大學歷史研究所碩士畢業，歷任青輔會專門委員、行政院環境保護署機要、國史館館長室秘書及縣府秘書兼人力發展所長等職務，擁有相當豐富行政資歷，相信未來可協助嘉義縣推動產業布局與轉型。



郭凱迪指出，綜規處所負責縣政發展、管制考核、資訊管理、檔案、地方創生等業務。他在中央、地方政府的行政、立法機關都有相關的工作經驗，相信一定會扮演好該有的角色協助縣長政策推動。



新任地政處長邱慧燕原任綜合規劃發展處長，51年次，中國文化大學法律學系畢業，曾任嘉義縣政府地政局課員、民政局宗教禮俗課長、新聞室專員、觀光旅遊局副局長、綜合規劃處副處長及地政處長，深耕縣府經濟發展多年，相信擔任地政處處長，可協助推動農業新政，轉型發展。