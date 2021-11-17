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83歲婆婆雙手背身後悠哉逛街　下一秒直接跌4公尺深坑消失

記者魏有德／綜合報導

北京一名83歲的丁婆婆在朝陽區商業街散步時，地面突然塌陷，她脆不及防地跌入深4公尺的坑內，路人聽到微弱的呼救聲，連忙報警處理。警消到場後，一名身材偏瘦的消防隊員藉由繩索下至坑底，利用防護頭盔、救援腰帶、救援繩將丁婆婆固定好，再一同被慢慢拉出坑。幸運的是，丁婆婆僅受到驚嚇，身體並無大礙。

▲北京一名83歲婆婆突遇路面塌陷，直接跌入4公尺深坑。（圖／翻攝北京青年報）

▲北京一名83歲婆婆突遇路面塌陷，直接跌入4公尺深坑。（圖／翻攝北京青年報）

《中新網》報導，北京朝陽區83歲丁婆婆在將台路商業街附近散步時，路面突然塌陷，婆婆猝不及防跌了下去。接警後，民警、消防等工作人員從深坑中將大媽救了上來。經急救人員現場檢查，丁婆婆身體並無大恙，只是有些擦傷。

根據現場的監視器可以發現，畫面的左上角路面上有一個塌陷的破洞，周圍僅放置板凳等物品，警告路過民眾。不一會兒，雙手背負身後，悠哉在街上慢步的丁婆婆出現在畫面右下角，雖然她只踩到塌陷處周邊，但附近地面疑似掏空，丁婆婆一腳踩下便直接墜入坑中，消失在鏡頭前。

▲北京一名83歲婆婆突遇路面塌陷，直接跌入4公尺深坑。（圖／翻攝北京青年報）

▲消防人員另用繩索進入坑中將婆婆拉起。（圖／翻攝北京青年報）

路過的一名王女士聽到隱約有微弱的呼救聲，連忙到洞口附近查看，沒想到真的發掉入坑中，隨即通知警消到現場處理。經查，事發地是一個深4公尺、直徑達半公尺的土坑，應是經雨水長期沖刷導致地面鬆動形成。

由於深坑周圍的地面路基仍不穩定，極有可能發生二次坍塌，員警也拉起封鎖線，以防再有路過民眾掉入坑中。

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