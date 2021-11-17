考古新發現　4500年歷史神廟藏於19世紀出土文物下

▲考古學家發現一座擁有4500年歷史的神廟，竟藏於出土的古埃及神廟底下。（示意圖／達志示意圖）

實習記者黃靜芸／綜合報導

考古學家於19世紀末時在埃及開羅發現了一座太陽神廟，還在其底下挖掘出一些遺址，起初以為是這座神廟的一部分，但近日有了新的發現，這些遺址泥磚中，有數十個裝滿泥土的啤酒罐，這些泥土僅用於特定的宗教儀式，因此懷疑底下其實還有另一座神廟。

據《CNN》報導，考古團隊在位於開羅以南約12英里（約19.13公里）的阿布戈拉布地區另一座寺廟下發現被埋葬的遺骸，最初的建築完全由泥磚製成，這座建築就是紐塞拉（Nyuserra）的太陽神廟（sun temple），他是古埃及第五王朝第6名法老，曾在公元前2400年到2370年間統治古埃及，這座神廟至今已擁有四千多年的歷史。

Archaeologists have uncovered what they believe to be one of Egypt's lost "sun temples," dating from the mid-25th century BCE. https://t.co/Gjwgtj0jeB — CNN Africa (@CNNAfrica) November 16, 2021

華沙的波蘭學院地中海和東方文化研究所埃及學助理教授努佐洛（Massimiliano Nuzzolo）告訴外媒，「19世紀的考古學家只挖掘了這座新發現的神廟很小一部分，並得出結論，誤以為這是同一座神廟的早期建造階段」，「現在我們的發現表明，這是兩座完全不同的建築，這一座是建在太陽神廟之前的。」

此外，考古團隊還發現了刻有法老紐塞拉之前統治的國王名字印章，這些印章曾被用做瓶塞，被放在當時入口門廊、門檻一部分的兩根石灰石柱底部。努佐洛還提到，最初的建築完全由泥磚製成，他們在挖掘過程中還發現了數十個完整的啤酒罐，有些罐子裡裝滿了儀式專用的泥土，這些陶器的歷史可以追溯到公元前25世紀中，比法老紐塞拉生活的前一兩代。

努佐洛補充到，泥磚紀念碑「規模讓人印象深刻」，但卻因紐塞拉建造太陽神廟而摧毀，雖然這些寺廟是現給太陽神的，但國王通過寺廟使他的公權力合法化，並自稱是地球上太陽神的獨生子，「通常情況下，當國王出於某種原因時，會用泥磚建造紀念碑，關鍵元素是石頭」，「這可能在幾個世紀以來促進它們的消失，就像其他幾座用易腐爛材料建造的古埃及紀念碑一樣」，他也表示會進一步的挖掘，找出這座新發現的神廟是屬於哪個國王的。