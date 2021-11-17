周勝考牽手綠營小辣椒！起底乩童出身　曾遭「色計」砸30萬買母帶

▲國民黨籍新北市議員周勝考。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

國民黨籍新北市議員周勝考(65歲)遭平面媒體《周刊王》直擊，與有「小辣椒」之稱、已婚的民進黨籍新北市議員何淑峰(54歲)在夜晚共乘賓士「遊車河」，更趁四下無人之際親暱牽手、依偎；而周勝考本人過往經歷也十分驚人，在活躍政壇前曾當過乩童，2011年召妓遭偷拍勒索、2017年又身陷遠雄案，從政30餘年風波不斷，頻頻躍上社會版面。

周勝考是南投縣魚池鄉人，從政前曾當過乩童、從事營造業，隨後北上投身政壇，作風相當海派，草根性強，人脈也極廣。2011年周勝考陷入桃色風波，透過應召站介紹認識當時年僅19歲的少女「小育」，隨後2人在中和某汽車旅館性交易，不料過程全都遭小育偷偷拍下；周勝考獲悉後心生畏懼，先後支付10萬元、20萬元，但仍買不回母帶，直到檢警破獲應召站，全案才因此曝光。

除遭「色計」外，周勝考也因與遠雄集團關係良好，2017年捲入遠雄弊案。當時北檢認定周勝考收賄，協助遠雄取得新北市土城海山礦區都更案，更懷疑周擔任白手套，涉嫌協助遠雄集團行賄其他民代、官員，因此檢警求刑10年、裁定4000萬元交保；而周勝考雖然一度喊窮，但仍在1小時內湊足4000萬保釋金，足見財力十分雄厚。

周勝考過往人生閱歷十分精采，從政30餘年頻頻躍上社會版面，此次更趁夜悄悄上演「藍綠大和解」，與「綠營小辣椒」何淑峰牽手、依偎而傳出緋聞；但周堅稱2人關係僅是「兄妹情誼」，並無超越界限舉動，「私人生活領域，實不需浪費社會媒體資源，對於不實報導將保留法律追訴權。」