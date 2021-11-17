集中檢疫所開放首波預訂！莊人祥：7+7專案前預訂者可退費

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今上午10點開放春節集中檢疫所預約，在12/14～2/5提供7+7方案，但由於有不少人是之前預約，可能衍生住宿期限和費用問題。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，專案前預訂的人，那時是14天每天2000元，所以這部分可以提供退費，改為只住7天。

指揮中心日前公布春節檢疫「7+7+7」鬆綁方案，入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供「7+7+7」專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

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針對預約問題，莊人祥表示，今天上午10點開放預訂，在12/14～2/5提供7+7方案，7天之後無法續住，每人每天收費1500元，要特別注意的是，前往集中檢疫所和往返家裡，交通費都要自行負擔跟安排，而針對專案前預訂的人，當時沒有7+7專案，可根據新專案申請退費，符合專案條件可改為只住7天。

▲▼春節專案訂房注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲▼春節專案訂房注意事項。（圖／指揮中心提供）