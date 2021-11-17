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10公斤黃金掛全身出嫁！新娘躺「380萬現金」燦笑　超豪背景曝光

▲▼新娘全身黃金10公斤重。（圖／翻攝自微博）

▲新娘全身黃金10公斤重。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建莆田一名富家大小姐近日結婚，被曝光嫁妝超級驚人。據悉，父母花88萬人民幣（約新台幣384萬元）現金、10公斤黃金給女兒做陪嫁。網友PO出她超浮誇的婚禮照片，只見新娘躺在錢堆中，脖子上掛了一大串「由龍鳳手鐲組成」的金項鍊，可謂「最強頸椎」。

大陸微博網友「媒體人張曉磊」16日分享了這個故事，他稱，新娘是二十多歲，含著金湯匙長大，父母親做生意，家境非常殷實。女兒結婚這天，父母準備了超奢華排場，讓她風風光光嫁人。

照片顯示，新娘脖子上掛滿了一大串金手鐲，不僅如此，手上也帶了好幾串金手鐲，還有耀眼的金戒指。除此之外，新娘的衣服也是金光閃閃。

此外，新娘還在床上鋪滿了一大堆人民幣現金，她燦笑躺在人民幣的海洋中拍照。

▲▼新娘全身黃金10公斤重。（圖／翻攝自微博）

▲富家女出嫁。（圖／翻攝自微博）

「媒體人張曉磊」感歎，「不得不說，這個新郎真的是太有福氣了，能娶到這樣的媳婦和這樣的有錢人家做親家，真的是上輩子修來的福氣。」

網友看後留言調侃，「限制天價彩禮，為什麼沒限制天價陪嫁呢？」、「不用風吹日曬安度晚年吧」、「有錢人的愛情故事」、「在福建好正常，我每個姐妹出嫁也都差不多是這樣」。

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