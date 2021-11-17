比默沙東快！陸砸14億研發新冠口服藥　首款可望「年底前上市」

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠口服藥的研製進度備受關注，中國大陸也部署了3條技術路線研發COVID-19抗病毒藥物。據陸媒報導，新冠特效藥的研發已有「時間表」，更有望在12月底前獲有條件批准上市。

▲研究團隊表示結果樂觀。（圖／翻攝自央視）

據《科技日報》報導，中國大陸新冠病毒藥物研發任務，在去年1月21日由科技部部署應急研發專項佈局開展，涉及經費約人民幣3.15億元（約新台幣14億元）；部署了3條技術路線，包括阻斷病毒進入細胞、抑制病毒複製、調節人體免疫系統。

相關負責人介紹，3條技術路線各有特點，採取不同的策略在新冠病毒感染人體的不同生理環節上實施「攔阻」，以抑制病毒復制為例，通過做一個「劣質」核苷酸去「欺騙」病毒，讓它在自身復制時使用這個「劣質」材料，直接阻斷複製或讓病毒「自身建設」成為「爛尾工程」，就能成功阻止病毒複製。

清華大學醫學院教授、全球健康與傳染病研究中心主任張林琦表示，團隊從恢復期患者血液分離得到的幾百個抗體中，篩選到2株活性高、互補性超強的抗體，而有關抗體藥物BRII-196和BRII-198，在臨床試驗中效果優異。

他指出，「我們身體裡產生了很多的抗體，但不是所有抗體都具備抗病毒的功效。我們的研究目標就是要挑出最強、最好的抗病毒抗體，作為抗體藥物，救治病人。」

現時抗體藥物方面，進展最快的是前面提到的是清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛華創聯合研發的中和抗體聯合療法。由美國國立衛生研究院（NIH）主導相關藥物的Ⅲ期臨床試驗正在美國、巴西、菲律賓等7個國家展開，研究結果樂觀，BRII-196和BRII-198的聯合治療，可降低78%的住院和死亡率，最有可能率先在美國等發達國家獲得緊急使用授權。

目前，多種由大陸研發團隊自主研發的新冠肺炎有效藥物已經用於臨床救治中，上面提到的BRII-196和BRII-198已參與到大陸700餘例患者的救治當中。

▲受消息激勵，騰盛博藥股價大漲。（圖／翻攝自富途牛牛）

研發團隊已於10月9日向中國國家藥監局滾動提交附條件上市申報材料，有望12月底前獲得批准有條件上市。

《第一財經網》報導指出，在香港上市的騰盛博藥10月10日已向美國食品暨藥物管理局（FDA）提交了緊急授權使用（EUA）申請，還早於美國默沙東集團（Merck & Co.）研發的COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。