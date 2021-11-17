輝瑞新冠口服藥「Paxlovid」可降89％住院率　開放授權造福95窮國

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）16日宣布同意一項共享協議，允許在全球範圍內廣泛生產其實驗性的新冠口服藥，數量足以覆蓋全球53％的人口，且低收入國家僅須負擔非營利的價格，讓更多染疫民眾可以獲得治療，大幅減輕醫療機構負擔。

根據《華盛頓郵報》報導，輝瑞藥廠與國際公衛組織「藥品專利聯盟」（MPP）達成協議，允許全球其他製藥公司生產輝瑞研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」，而協議中的95個國家覆蓋了全球約53％的人口，包括所有低收入和中低收入國家。輝瑞也允許依照國家支付能力進行分級訂價，低收入國家僅需負擔非營利的價格。

這款名為Paxlovid的藥物在確診後3天內服用，可將染疫住院或死亡風險降低89％。儘管目前Paxlovid尚未獲得美國食品與藥物管理局（FDA）許可，但MPP執行董事戈爾（Charles Gore）表示，「通過此項許可非常重要，這種口服藥很適合低收入和中等收入國家，在拯救生命方面可以達到關鍵作用，為當前的大流行做出貢獻。」

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）



除了Paxlovid之外，美國藥廠默沙東（Merck）與合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics所研發的新冠口服藥「Molnupiravir」在上個月就和MPP達成共享協議，本月4日獲英國藥物及保健產品管理局（MHRA）有條件批准，但同樣有待美國監管機構授權，最快12月就能上市。

儘管新冠口服藥似乎代表著邁出控制疫情大流行的重要一步，但專家也警告，抗病毒藥物並非仙丹，預防仍舊勝於治療，所以持續呼籲輝瑞等藥廠釋出疫苗的專利和技術產權，畢竟在部分低度發展國家，要在3天內檢測出確診並投藥，依舊非常困難。

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