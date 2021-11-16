　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95中低收入國　中國被排除

▲輝瑞,Pfizer。（圖／路透）

▲輝瑞與MPP達成協議，允許藥廠自行生產「新冠口服學名藥」。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

輝瑞公司16日表示，將允許學名藥（generic drug，又稱仿製藥）製造商，透過國際公衛組織「藥品專利聯盟」（Medicines Patent Pool，MPP）申請許可協議，向95個中低收入國家提供實驗性的COVID-19抗病毒口服藥。

根據《路透社》報導，輝瑞與MPP之間達成協議，允許聯合國認可的學名藥廠經過充分授權後，可自行製造PF-07321332 版本的新冠口服藥。

醫療慈善機構「無國界醫師組織」表示，對這項限制性的交易感到「沮喪」，並排除了阿根廷和中國等已具備生產學名藥能力的國家。

「無國界醫師」高級法律政策顧問胡元瓊（ Yuanqiong Hu ）說，「現在全世界都知道，如果我們真的想控制這種流行病，就需要保證每個人都能獲得 COVID-19 醫療工具」。

協議中的95個國家覆蓋了全球約53%的人口，包括所有低收入和中低收入國家，以及非洲撒哈拉以南國家，另外也包括過去5年從中低收入狀態轉為中高收入的國家。

輝瑞表示，只要 COVID-19 仍被WHO列為國際關注的「突發公共衛生事件」，就會免除在這些低收入國家銷售的特許權使用費，它還將在協議涵蓋的其他國家免除這些限制。

輝瑞指出，這種藥物的需求量很大，預計將在下個月底生產相當於18萬個療程的劑量，2022年底將會達到5000萬療程的劑量。

一位輝瑞高層表示，這個藥物的市場可能高達 1.5 億人，許多國家也可能有興趣為其購買戰略儲備劑量。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95中低收入國　中國被排除

賣血集團招募年輕人打工！5人「血被抽乾」慘死…恐怖手法曝

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子：對鞏固連任之路很有利

德國暫停「北溪2號」天然氣管線認證　俄羅斯輸送計畫再度受阻

世界球王發聲！喬科維奇談「彭帥失蹤」震驚：這一切太可怕了

開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

離婚後獲「財富自由」？美地產大亨與前妻拍賣藝術品　進帳188億元

COP26格拉斯哥氣候公約出爐！　減碳、抗暖「5大成就」一次看

男嬰噎到臉色發青　餐廳客人「1工具」神救援！驚險影片萬人瘋傳

日首相睽違9年入住公邸！岸田文雄棄24坪議員宿舍　終於要搬家

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台中「球棒少年團」4人狂砸車！因網路留言口角憤糾伙揮棒報復

夜市試麥克風即興唱《我很好騙》　渾厚嗓音磁性哥「真的正在比賽」

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95中低收入國　中國被排除

賣血集團招募年輕人打工！5人「血被抽乾」慘死…恐怖手法曝

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子：對鞏固連任之路很有利

德國暫停「北溪2號」天然氣管線認證　俄羅斯輸送計畫再度受阻

世界球王發聲！喬科維奇談「彭帥失蹤」震驚：這一切太可怕了

開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

離婚後獲「財富自由」？美地產大亨與前妻拍賣藝術品　進帳188億元

COP26格拉斯哥氣候公約出爐！　減碳、抗暖「5大成就」一次看

男嬰噎到臉色發青　餐廳客人「1工具」神救援！驚險影片萬人瘋傳

日首相睽違9年入住公邸！岸田文雄棄24坪議員宿舍　終於要搬家

白曉燕案警官逃亡海外11年 羅明村喊冤遭誣陷｜行動法庭 第147集 完整版｜楊淑玲 羅小姐 2021.11.16

草東鼓手輕生猝逝18天　主唱深夜184字沈痛發聲：抱歉，謝謝

美方兩手操弄「台灣問題」　朱松嶺：習拜會表態最後通牒的紅線

莽駕駛剪車抄傢伙以為穩贏　遭騎士辣椒水噴臉不支送醫

國銀前3季海外賺逾427億！　香港同時拿下獲利王、退步王

五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店

《女神降臨》作者畫畫釀「不可逆職業傷害」！　苦訴：眼睛看不太到

洪總對羅力不好意思　投手調度大部分是林正豐決定

過度保養反而讓膚況變好糟！「5個方法」讓肌膚起死回生

12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

宋姓男大生逐漸康復轉普通病房 堅強回應母親：我會好好加油！

國際熱門新聞

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

俄年銷50萬支球棒　不打棒球只打人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

爆乳主播見男粉絲　謎樣淫叫全程直播

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

《魷魚》反映南韓社會　家庭負債超GDP全球唯一

輪椅新娘「站起走紅毯」　新郎激動淚崩

男嬰噎到臉色發青　餐廳客人神救援

更多熱門

相關新聞

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子

美國總統拜登總統與中國國家主席習近平於美東時間11月15日（台北時間11月16日）舉行視訊會議，話題涵蓋台海、人權、經濟等議題，對此中國民主運動人士王丹在臉書發文分析，雖然「拜習會」各說各話沒什麼新意，但中國在「拜習會」贏得了4個面子，對於鞏固連任之路很有利。

北市某診所日接種千劑疫苗　衛生局回應了

北市某診所日接種千劑疫苗　衛生局回應了

開車買得來速太普通　帥騎士騎馬上麥當勞

開車買得來速太普通　帥騎士騎馬上麥當勞

八大解封首日！高市警擴大臨檢防「全民瘋棒球」

八大解封首日！高市警擴大臨檢防「全民瘋棒球」

美地產大亨離婚賣藝術品　進帳188億元

美地產大亨離婚賣藝術品　進帳188億元

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染輝瑞口服藥北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

浪漫飄雪！全台「5大耶誕城」特搜

張敦量牽連　博弈同業急關站跑路

在愛情裡最容易滿足的3大星座

轉傳吳夢夢A片「不射挑戰」　6男全起訴

更多

最夯影音

更多
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..
辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面