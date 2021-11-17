美方兩手操弄「台灣問題」　朱松嶺：習拜會表態最後通牒的紅線

▲「習拜會」談到台灣問題，大陸官方明確表態最後的紅線。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

眾所注目的「習拜會」昨結束會晤，美國總統拜登也強調不會支持「台獨」，隨後白宮發出聲明指出美方仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報和對台六項保證的「一中政策」，雙方在台海問題上未有完全共識。對此，《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者朱松嶺，他表示，不意外美國態度，一直都在玩「兩面」手法，拜登的表態無法全面代表美國國會立場，未來中美在台灣問題上還是有分歧，但中方這次把紅線說很清楚，估計美國方面不可能「強行」觸碰底線。

歷時近四個小時「習拜會」，雙方初步達成共識，針對台灣問題上還是有分歧。拜登明確重申，「美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。」實際上，美國國會以及鷹派勢力以兩面手法，刻意模糊的朝向「一中一台」方向操作，立場上顯得模陵兩可。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺分析，「長期玩『兩手策略』，一直是美國政府策略，不讓人意外。」 另外，美國是三權分立的政府，拜登的表態不代表國會。美國會內部以及鷹派、保守派團體未來也會透過各種方式繼續唱反調，讓台海不安寧。

▲陸學者表示，不意外美方對台問題的「兩手策略」。（圖／路透）

面對美方兩面手法，大陸官方也有應對準備。大陸國家主席習近平直接當拜登面前直指，「台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』。」並且強調，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

關於習上述兩段聲明，足以顯示，大陸清楚表明容忍美國在台灣問題上的最後底線。朱松嶺分析，「目前是台灣方面率先破壞現狀，台獨勢力不斷挑釁逼迫突破紅線，這是非常嚴重的事情，所以習近平直接向美方提出來，這是最後通牒的意味，也是宣告最後的底線。」

一次「習拜會」不可能解決所有事情，尤其在台灣問題上估計還是有角力鬥爭。拜登也清楚知道中美之間競爭需要緩和，一方面尋求合作，一方面也不會放棄打「台灣牌」。當大陸官方十分嚴肅亮出最後底線，美方最後所能做的追溯過去歷史，尊重「一中原則」，絕對不會為台付出越過紅線代價。