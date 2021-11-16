鱷魚溺水身亡！養殖場：膽子小被嚇到「躲水裡死不上來」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西柳州一名鱷魚養殖場的老闆近日上傳一部影片，表示在養殖場內發現一隻溺水身亡的鱷魚，還說鱷魚是因為被嚇到，一直待在水裡才會溺死。不過，專家指出，正常情況下，鱷魚可以浮出水面呼吸，這隻鱷魚很可能是生病後，無法正常浮出水面或者游到岸邊，導致憋氣久了，沒法正常呼吸而溺亡。

根據《極目新聞》報導，養殖場的老闆指出，他經營養殖場7年左右，第一次遇到鱷魚溺死的事情，11月11日這天，他像往常一樣在養殖場查看，發現有隻鱷魚在池子裡不動了，隨後將鱷魚打撈出來，發現已經死亡，「鱷魚膽子比較小，受到驚嚇待在水裡不出來，最後溺水身亡。」

養殖場的老闆還在影片中踩了鱷魚的屍體，可發現鱷魚的鼻孔內噴出了很多水，他並提到，這隻溺死的鱷魚是暹羅鱷。

影片也在網路上引起很大討論，很多人都對鱷魚也會淹死感到不可置信，「活這麼大第一次聽說鱷魚也會淹死。」「原來會溺水的都是會游泳的是真的！」「鱷魚之恥，膽小就算了，還把自己淹死。」

不過，中國動物學會兩棲爬行動物學分會理事、暨南大學生命科學技術學院龔世平教授表示，理論上來講，鱷魚雖然是靠肺呼吸，但能夠潛水，不至於溺水致死，這隻暹羅鱷溺死，很可能是生病導致的，「健康的鱷魚不會溺水，除非鱷魚生病後，導致其四肢無力，無法正常游動，才會溺死。」

華中農業大學水產學院顧澤茂教授也說，鱷魚屬於爬行動物，主要依靠肺部進行呼吸，「正常情況下，鱷魚可以浮出水面呼吸，不會溺水身亡，這隻鱷魚很可能是生病後，無法正常浮出水面或者游到岸邊，導致憋氣久了，沒法正常呼吸，從而導致溺亡。」

▼鱷魚的屍體被踩後，鼻孔噴出許多水。（圖／翻攝微博）

