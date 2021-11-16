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「鋼鐵傘兵」秦良丰復健近況曝光！爸喊話：這次牽你不會再放手

記者陳羿妏／綜合報導

陸軍航特部下士秦良丰2018年5月17日於漢光演習跳傘過程中，從1300呎高空墜落地面，一度無生命跡象，經搶救後奇蹟生還，事發至今已3年，他仍持續努力復健。近日，秦父也在臉書PO出兒子的復健近況，並喊話「不會再放手，只要可以的話我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾」，讓許多網友看完相當感動。

▲▼ 「鋼鐵傘兵」秦良丰復健畫面曝光！父喊話：不會再放手。（圖／翻攝秦父臉書）

▲秦良丰復健畫面曝光。（圖／翻攝秦父臉書，下同）

2018年5月17日，陸軍航空特戰指揮部特戰三營於台中清泉崗基地執行反空降的跳傘操演，未料，秦良丰搭乘C-130君機到達1300呎高空跳傘時，卻因主傘張傘不完全、副傘吃風也不足，整個人直接從高空墜落地面，昏迷6天才奇蹟甦醒。

事發至今已3年，秦良丰仍憑著堅強的意志，持續努力復健。對此，秦父近日也在臉書上公開兒子練習走路的畫面，在好友的牽線下，讓新竹福寶科技公司巫董事長南下，才讓兒子能穿戴「外骨骼輔助器材」體驗練習。

從練習影片中可以看到，秦良丰穿起外骨骼輔助器材，腰部、大腿及小腿都被固定住後，在父親攙扶下，緩緩從椅子上起身，試著抬腳，場面令人動容。

▲▼ 「鋼鐵傘兵」秦良丰復健畫面曝光！父喊話：不會再放手。（圖／翻攝秦父臉書）

除了公開兒子的近況，秦父也喊話，「牽著你的手練習走，跟你小時候牽著你的手走路時的感覺，那是完全不一樣的境界。以前是很希望我可以快點放手讓你自己走，甚至可以跑，現在的我依然希望你可以快點走，但我不會再放手了，不會再放手讓你一個人自己練習了。雖然你說你可以用學步車自己練習，只要可以的話我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾。」讓網友看完都相當感動。

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