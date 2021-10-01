美甲店疑作證遭挾怨報復！2男大門潑紅漆　狡猾造斷點躲追緝

▲苗栗市1間美甲店，業者疑因替人作證而遭潑漆，警方也到場採證中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1間美甲店上月27日凌晨大門遭人潑漆；經警方調查後發現，有2名男子先步行走暗巷、再翻牆躲避監視器拍攝，又搭乘計程車等方式製造斷點，企圖影響警方追緝；員警鍥而不捨擴大調閱附近路口及民宅等監視器影像，循線將涉案的謝姓、張姓2名男子查緝到案，依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

業者向警方表示，27日開門營業時，赫然發現大門遭到紅色油漆潑灑，遂趕緊報警處理；因之前曾有一起糾紛案出庭作證，懷疑是否因此招惹麻煩。

▲2名男子手持紅色油漆朝店門口潑灑後，立刻快步跑向暗巷離去。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方查看監視器影像後，發現2名戴著口罩的男子，手持紅色油漆朝店門口潑灑後快步離去。這2人非常狡猾，先步行走暗巷、再翻牆躲避監視器拍攝，又到1間商店前搭乘計程車等方式製造斷點，企圖影響警方追緝，但警方鍥而不捨擴大調閱附近路口及民宅等監視器影像，順利發現歹徒犯案前使用之機車，鎖定2名涉案男子，順利將犯嫌查緝到案。

苗栗警方也呼籲，民眾若發生刑案或可疑人、事、物，應記下特徵及保存相關跡證，並立即打110報案電話，提供線索警民合作，讓警方能更有效的遏止犯罪，給社會大眾一個更好的治安環境，安居樂業。

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