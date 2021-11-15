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社會 社會焦點 保障人權

台中驚見「榔頭煞」！單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

記者李忠憲／台中報導

瑪莎拉蒂3惡煞日前因行車糾紛重傷宋姓男大生，南屯區14日竟又發生服飾店遭重砸潑漆毀損案。女店長發文直呼「台中治安怎麼了？」，並說她單親帶小孩，好不容易開店圓夢卻遭毀，「希望盧秀燕市長幫幫忙！」

▲▼南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

第四警分局14日凌晨2點獲報，南屯區河南路段一間服飾店，店面玻璃遭人砸破並潑白色油漆。警方立刻到場了解，發現犯案2人均已逃逸，店面大門、落地玻璃櫥窗、地面及衣物擺設等均遭波及毀損。

▲▼南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

▲▼南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

▲▼南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

▲▼南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

警方經通知女店長到場，調閱現場及周邊監視器畫面，發現是2名頭戴鴨舌帽、口罩男子所為。2人徒步到該店，手持油漆桶與工具犯案後，隨即搭小客車逃離現場。

受害女店長將店面遭毀及作案的監視器畫面放上店面IG上，並說「台中治安怎麼了」、「誰能夠來保護我們手無寸鐵的納稅人。」文中也說，開店這麼多年，沒日沒夜每天只睡4小時，終於請到知名設計師，完成自己夢想的店，卻被這樣的榔頭及幾桶擦不掉的油漆毀了。

▲▼南屯服飾店遭人砸店潑漆。（圖／民眾提供）

女店長說，她身為一個單親媽媽，詢問警察要怎麼保護我的小孩，警察要我讓小朋友帶哨子！「雖然我出生在大陸，但我在台灣這片土地生活快20年，我是台灣人，我愛台灣這片土地，每一天都認真過生活。身為社會最弱勢的一群，也是最認真、最辛苦、為台灣打拼的30幾歲單親媽媽，我不知該怎麼保護我的小孩、保護我的店、我的員工和我自己。

她在文末也標註市長盧秀燕及總統蔡英文並說，「希望盧市長看到能夠幫幫忙，你們都身為女性希望你們能夠看到女性的弱勢族群。」

警方表示，經鎖定特定車輛聯絡車主，確認2名犯嫌身分，不排除與店家有糾紛，目前已鎖定並積極查緝中，並加強該處安全維護，保護被害人。

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