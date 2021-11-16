1個人吃壽司郎！他被帶到「特別座」　網見天選之位暴動：好想去

▲日本一名女網友獨自吃壽司郎被帶到「特別座」，因過於特別引發眾論。（圖／翻攝自twitter@Rise_Moritomo）

實習記者黃靜芸／綜合報導

台灣近年引進許多日本連鎖迴轉壽司，吸引不少人到店裡嚐鮮。而日本有網友近期到日本的壽司郎用餐，被服務生帶到一個獨特的專屬座位，覺得很特別並拍下此座位上傳網路，引發網友眾論。

一名日本網友近日發出獨自到壽司郎用餐的照片，因為座位過於特別，引起近兩千名網友轉發，超過32萬人按讚，照片中可看到，日本網友被帶到的座位與其他人不同，一般壽司店都會是4人座，但這名網友的座位卻像獨立包廂一樣一人座。

文中寫到，「當我一人去壽司郎時，我被帶到完美的VIP座位，由於柱子和櫃台末端中間只容的下一個座位，真的很好」。如此特別的畫面，網友看到紛紛留言，「沒有朋友的也可以自己享用」、「讓我想起以前的新幹線單人房、「我希望每間壽司郎都有這個座位」、「這個座位真的很好，可以不受外人眼光的大吃特吃」、「希望壽司店或拉麵店都能有這樣的座位」。

此外，這名網友幾天後又去了壽司郎用餐，並發文表示，「這次不是VIP包廂」，文中可以看出他深感失望，網友也在底下留言，「令人失望」，想坐到那個「特別座」也是要碰運氣。