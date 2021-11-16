夾到翠綠菜梗！一看是「3公分↑毛蟲」苦主哭13次：快變鐵甲蛹

▲原PO要夾青菜，結果夾到一隻「綠毛蟲」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃青菜最怕的事情，莫過於看到這一幕！一位女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，「筷子下去夾菜，看到一節一節的，我還想說『欸？這料理有在加花椰菜的嗎？』」。結果仔細一看才發現不對，「馬哩個B！是綠毛蟲！」嚇得她猛貼13個哭出來的表情符號，其他人也直呼「頭殼麻麻」、「嚇屎人了，都要吐了！」

這位女網友貼出照片，只見她點的似乎是一碗湯麵類的料理，除了肉之外也有青菜，而她吃一吃，突然發現有一截「菜梗」相當翠綠，長得特別不一樣，還想說是不是花椰菜，結果一細看整個驚呆，因為那根本是一隻超巨菜蟲，「老闆，你確定你真的有洗菜嗎？這隻超過三公分。」

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原PO表示，當時她用筷子下去夾菜，就看到有菜梗是一截一截的，還想說是不是花椰菜，「撈起來越看越怪……馬哩個B！是綠毛蟲！」而且這隻還不是「小菜蟲」，「這個體態，不是快要變成鐵甲蛹了嗎？」文末忍不住附上13個哭泣的表情符號。

▲吃青菜最怕的事情，莫過於看到這一幕！。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片一出，吸引近8千人關注，留言數高達1700多則，網友也不禁嚇呆，「等下……這個是認真的嗎……會不會太大隻啦」、「無預警往下滑看到 ，整個雞皮疙瘩」、「我真的會哭給老闆看」、「那是冬蟲夏草啊」、「這太可怕了、非常不行、我會嚇死。」

也有人安慰原PO，「總比蟑螂好」、「往好處想，至少是完整的」、「菜很新鮮、無農藥殘留。」還有網友起鬨，「這就是炒菜不必放肉絲的炒法」、「看來它到死還不肯鬆口，吃貨一隻」、「要不要裡面再撈看看，說不定還有巴大蝴喔」、「聯合國建議人類開始多吃昆蟲，妳可以開始練習一下。」