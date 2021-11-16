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檳榔西施曠職「1天竟扣1萬」怒了：底薪才2萬4

▲▼檳榔西施、檳榔攤（圖／記者黃克翔攝）

▲曠職1天月薪被扣9900元，檳榔西施傻眼：「底薪才2萬4」。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名劉姓女子投訴，她在當地一間連鎖檳榔攤工作，前陣子因為家裡有事，向老闆請假一天，但老闆卻不給請假，她最後只好曠職一天，不料後來發薪水時，老闆不僅扣日薪，還加扣了曠職及遲到，全部總共扣了9900元，讓她認為非常不合理，決定向勞工局申訴。

根據《東森新聞》報導，劉女表示，她日前因為雲林老家發生事情，所以就跟工作檳榔攤的老闆請假一天，但老闆卻一直不給請假，她最終只好曠職，不料下個月收到薪資單，就發現薪水被扣了9900元，包含「曠職900元」及「曠職加遲到9000元」，讓她完全不能接受。

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劉女說，「那天我就是有事情回雲林，然後我跟公司要請假，她不讓我請（只好曠職），結果被扣了一堆錢」、「很不合理，很誇張啊，如果你1個月給我10萬，你給我扣9900元，那我覺得還OK對不對，你一個月才2萬4千多，一天日薪900，我根本沒去上，怎麼會有遲到啊」。

她也質疑，檳榔攤扣薪制度有問題，像是平常遲到超過一分鐘，就會被扣薪3000元，還有報表忘記填名字扣100元、用葉量、檳榔消耗數量或進貨數量寫錯，全都會被扣錢，「不管你遲到幾分鐘，就是反正就是扣三千，像你這樣扣，我薪水都給你就好了」。

儘管業者強調，員工守則上都有清楚寫明規則，但高雄勞工局回應，員工守則只要不符合相關法令，就屬違法。高雄勞工局勞動條件科專員王雅君說，「業者不按照規定給假或沒有全額給付薪資，若查證屬實，可以依規定處兩萬到一百萬罰鍰」。

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