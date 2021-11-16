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男爬南港山墜落亡！2號「魔王崖壁」近90度垂直　市府剪繩也沒用

▲▼四獸山登山意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男攀爬2號路線山壁，不慎摔落身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯沛辰、張君豪／綜合報導

台北市南港山14日中午發生死亡意外，40歲陳姓男子跟網友揪團爬山，利用繩索攀爬陡峭的2號崖壁，沒想到不慎從峭壁摔落，送醫後傷重不治。事實上，北市府早在四獸山往南港山的山徑張貼告示「請勿進入」，並把攀爬用的繩索剪斷，希望民眾不要進入，但還是常常有山友「熱心」重新綁上繩子，供大家繼續攀爬。

北市消防局14日中午11點46分接獲民眾報案，指福德街221巷底、復興園2號攀岩路線有人跌落山壁受傷，立刻派員前往搶救，但到場時陳男已無呼吸心跳，只好一邊做CPR一邊將人運下山，送往台北醫學大學附設醫院搶救，無奈當天下午3點47分仍宣告死亡。

據了解，陳男14日上午和3名網上認識的山友相約爬山，一共3男1女，一同挑戰南港山系九五峰2號攀岩崖壁，怎料陳男不慎從峭壁摔落至山坡下。由於山坡頗深，消防員耗費不少力氣才接觸到陳男，並用繩索將人拉上來，但陳男骨盆已複雜閉鎖骨折，當場失去呼吸心跳，初判是使用民眾自行架設的攀降繩，但事故原因尚待釐清。

由於意外頻傳，市府定期派員「剪繩」，並在四獸山往南港山系的山徑入口立了一個黃色告示牌，上頭寫著「纜繩已拆除，請勿進入，以防危險」、「攀爬繩已剪斷，請勿通行」，一來是安全考量，二來是涉及林務局及私人土地，但還是會有山友重新將攀降繩繫上。

▲▼男爬南港山墜落亡！2號「魔王崖壁」近90度垂直　市府剪繩也沒用。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南港山攀岩步道）

▲市府立下多個告示牌，強調「纜繩已拆除，請勿進入」。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南港山攀岩步道）

南港山是編號13的「小百岳」之一，位在四獸山步道旁，但因名氣不比四獸山，又沒有明顯標誌引導，所以大多數人都以「九五峰」去搜尋資訊，否則很容易錯過。事實上，南港山坐落於信義區、南港區東南界稜上，與四獸山象山、虎山支稜相連，也是南港山系最高峰，海拔375公尺。

不少登山或步道達人都介紹過，南港山有5條崖壁，其中以2號崖壁難度最高，而且高約4層樓，幾近垂直，所以不建議心血管疾病、臂力不足或懼高者嘗試，以免釀成憾事。

▼山壁高度不低，近90度垂直，被不少人稱為「大魔王」。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南港山攀岩步道）

▲▼男爬南港山墜落亡！2號「魔王崖壁」近90度垂直　市府剪繩也沒用。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南港山攀岩步道）

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