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社會 社會焦點 保障人權

一群立槳客闖小琉球校園沖洗　勸不聽報警！校長怒PO臉書：太超過

▲立漿遊客在小統球白沙國小校園情景 。（圖／截取田永成校長臉書，以下同）

▲立漿遊客在小統球白沙國小校園畫面 。（圖／截取田永成校長臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一群立式划槳的遊客13日未經報警進入屏東縣琉球鄉白沙國小內，有人進入沖腳區沖腳，有的還跑到廁所內沖洗；校方人員發現勸阻不聽，緊急報案，警方趕到勸離。事後白沙國小校長田永成將監視器PO上網表達不滿；負責人也知道作法不對，在臉書貼文致歉，平息風波。

▲立漿遊客在小統球白沙國小校園情景 。（圖／截取田永成校長臉書，以下同）

▲立漿遊客在小統球白沙國小校園情景 。（圖／截取田永成校長臉書，以下同）

這批立式划槳的遊客，昨天上午10時擅自進入白沙國小設置的沖腳區，不但沖腳、還清洗槳板，有的還到廁所沖澡，被校方人員發現，上前勸阻無用，報警處理。警方到場，詢問校方人員要不要開罰單，校方人回應不用，只要請他們離開就可以，警方勸離他們。

由於這批遊客行為實在太分，校長田永成事後將畫面PO上網，並表示，「不遵守防疫規定，離譜行為實在太超過了」。田校長表示，校內緊臨沙灘，為建立友善校園，爭取經費設置沖水區，讓遊客玩水後有個沖腳地方，沖完留下的沙石目還可以倒回原來沙灘，成為教育孩子的環境場域。

何況目前還是防疫期間，這些遊客未經報備、有的還未戴口罩，不但進入沖腳區沖腳，還沖立漿，有的還淋浴，校方人員發現勸離也不聽，還勞動警方出面，作法實在過分。

他說，事後，帶隊者昨天雖也有電話中向校方致歉，但他覺得誠意不夠，也會引起家長恐慌，要求對方在上課時派代表到校，向校方及家長當面道歉，或到臉書公開致歉。最後帶隊者在臉書致歉，並會派人盡快清理現場。

據悉，這批立漿遊客在臉書號召，當天從東港大鵬灣青洲遊憇區出發，從白沙國小旁的沙灘上岸，就近進入校園，引發這起爭議。

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