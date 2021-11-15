獨／祖孫遭輾斃！爸替1歲女蓋衣遮住破碎身軀…最後一面惹鼻酸

記者黃彥傑／台北報導

台北市士林區延平北路五段、中正路口15日上午10時40分發生砂石車碰撞機車車禍，導致一對祖孫當場慘死！稍早女童爸爸、姑姑到二殯相驗，見女童以及母親的最後一面，家屬也帶了衣物要讓2名死者替換，但由於遺體殘缺，只能勉強蓋上，現場氣氛令人鼻酸。

▲▼士林祖孫遭砂石車輾斃，家屬現身殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

回顧整起事發經過，51歲張姓砂石車司機上午駕駛砂石車，沿著中正路西向東方向行駛時，因不明原因碰撞前方機車騎士，導致機車上57歲陳姓阿嬤、1歲蕭姓女童祖孫雙雙慘死輪下。

由於撞擊力道猛烈，現場屍塊散落一地、屍骨分離，阿嬤腹部臟器外露、孫女臉部無法辨識、頭顱破裂，身上還掛著一顆奶嘴，讓警方一度無法確認死亡的小孩年紀、性別。而陳姓阿嬤的機車上還留有食材，她當天上午疑似是帶著孫女外出買菜，遇上奪命死劫。

檢方15日下午前往殯儀館進行相驗，女童父親、姑姑也帶著死者衣物到場，打算替死者換一套衣物，但由於死者遺體有殘缺，只能勉強將衣物蓋在遺體上，家屬面對這起事件都不願多談，現場瀰漫著一股悲戚氣氛。至於整起事故詳細發生原因、經過，以及肇事責任仍有待警方進一步調查釐清。