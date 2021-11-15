奈良美智在台最多作品！南美館開展《微熱少女》右眼遮蔽理由曝光

▲「奈良美智特展」最終站台南站，展出超過180件，是奈良在台巡迴展最多件的一場。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）



記者林育綾／綜合報導

「奈良美智特展」最終站將於明（16）日在臺南市美術館1館登場，此次為奈良美智在台展出超過180件作品，是在台巡迴3站最多件的一場，除了有許多他在隔離期間的作品，也透露主打作品《微熱少女Slight Fever》右眼被遮蓋的原因。

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▲▼奈良美智特展台南站，同樣由奈良美智親自布展。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

臺南市美術館1館於日治時期由技師梅澤捨次郎設計，1931年建造落成，這幢饒富台日文化氣息與飽滿歷史脈絡的古蹟建築，使臺南市美術館與日本這個鄰近而友善的國家有著深厚的淵源。奈良美智曾多次造訪台灣，對台南這座城市有感受到自己的故鄉的親密感，看到南美館1館的空間照片後，更馬上決定作品要在南美館1館的古蹟棟展出。

▲▼奈良美智看到南美館1館的空間照片後，更馬上決定作品要在南美館1館的古蹟棟展出。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）



許多奈良粉都知道，奈良美智幾乎所有的創作前製，如釘製畫框、繃畫布到上打底劑等都不假他人之手，作品到世界各地展出時也親力親為。這次來台巡迴即便需防疫隔離14天，他也不辭辛勞親自到場佈展，足見其堅持。

奈良美智喜愛台南這座城市的心情表露無遺，在台南隔離期間創作靈感湧現，產出非常多新作，這些隔離期間的創作都將在南美館1館首次呈現世人眼前。相較前兩站50餘件展品，「奈良美智特展」台南最終站，將展出逾180件作品，是在台3場巡迴當中作品量最多的一站，令粉絲引頸期盼。

▲▼「奈良美智特展」台南最終站，將展出逾180件作品，是在台3場巡迴當中作品量最多的一站。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

而奈良美智的許多作品，畫中人物的眼睛常常是畫作焦點，決定整張繪畫的力量幾乎都集中在「眼睛」，但台南場的主打作品《微熱少女Slight Fever》，許多人好奇女孩的右眼為何被遮蓋，主要是藝術家在畫完作品當下，頓時覺得少女眼神有著他自己也無法觸及的深層心理，因此才遮蔽其中一眼。

他也特別指定由《微熱少女Slight Fever》作為壓軸場主視覺，邀請民眾一起見證這幅在他成長歷程中具重要地位的畫作。

▲▼奈良美智特展台南站。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

■奈良美智特展

展期｜2021年11月16日 至 2022年2月13日

地點｜臺南市美術館1館2樓展覽室I至J