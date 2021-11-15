快訊／第14輪打氣如何？第15輪開不開混打　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。第14輪疫苗週六開打（11/13），相關接種情況、打氣如何，今日記者會中將公布最新統計；另第15輪疫苗是否開放AZ混打、高端緊急出國需求者混打其它國劑疫苗相關議題，預期都會進一步說明。

第14輪疫苗提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種，都是開放18歲以上全年齡預約。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。

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AZ疫苗符合資格人數220萬，總計有103.1萬人預約；莫德納符合資格人數132.7萬人，完成預約54.9萬人，BNT方面符合資格98.6萬人，有53.8萬人完成預約，11/13起至11/24進行接種；由於指揮中心週日不提供疫苗接種數據，今天預期將有第14輪開打首2日人數統計。

此外，第15輪規劃尚未公布，指揮中心預期本月將開放AZ混打mRNA疫苗，加上近期陸續有莫德納疫苗與BNT疫苗到貨，指揮官陳時中日前也表示15輪很有可能混打。莊人祥日前說明，第15輪目前還在規劃中，尚未定案，不過如果開放混打，會針對第一劑打AZ民眾可以打莫德納或者BNT疫苗。

指揮中心13日也宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包含AZ、莫德納、BNT，但與最後一劑高端間隔需28天，而另接種的2劑疫苗間隔可依該項疫苗最小間隔完成接種，相關後續狀況也持續受到關注。