快訊／吳斯懷憂兩岸擦槍走火　「建立軍事熱線真的有必要」

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），曾在前總統川普任內兩次致電中共軍隊高層，遭質疑洩密。國民黨立委吳斯懷5日在立法院備詢時主張，兩岸也應該建立一條軍事熱線；行政院長蘇貞昌直言，很希望兩岸之間能夠和平，但若中國一再秀肌肉展示軍力，只會引起地區緊張。

立法院今天繼續邀請蘇貞昌率部會首長進行施政總質詢，吳斯懷會中表示，美國組成抗中聯盟，定調美中關係是競爭、不是衝突，美國最新國防報告書更直指中方恐在2027年以武力逼迫台灣談判，美國這麼多年來打了160幾次戰爭，只有5次經國會同意宣戰，其他都是總統決定，所以才會發生密利致電中方的事情，這是軍人秉持軍人的風骨，防止擦槍走火，強調蘇揆應向總統蔡英文呼籲，「建立一條軍事熱線真的有必要」。

吳斯懷並指，人民並不知道政府的抗中政策在哪裏，國防部長邱國正稱「兩岸局勢40年來最嚴峻」、外交部長吳釗燮稱「台灣在備戰」、陸委會主委邱太三說「準戰爭模式」，但國安局長陳明通卻說「蔡英文任內3年絕對不會有事」。

對於吳斯懷質疑，蘇貞昌回應，很希望兩岸之間能夠和平，過去發生戰爭，通常都是因為國家領導人因為一己之私或是信念偏頗，以至於害死人民，未曾有人可透過武力長久佔領一個國家或地區，德國納粹、日本軍閥都得到很大的教訓，因此，他期待中國國力增強後，能夠為地區和平作出貢獻。

蘇貞昌直言，中國經濟實力確實強，但若一再秀肌肉展示軍力，只會引起地區緊張，台灣位於第一線，一定要自己備戰，但絕不挑釁，也不因其他國家支持我們就冒進。