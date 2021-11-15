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老公太會夾！人妻崩潰「想10元隨便賣」戰利品一卡車　5千人朝聖

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲這些玩具全是老公夾娃娃帶回家的。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

夾娃娃是不少人的休閒娛樂，幾個銅板就能買到開心，甚至有些玩家已經練到達人地步，夾到家裡堆滿戰利品，必須出來擺攤消耗，否則家裡都快被塞爆！一名人妻PO出老公近期的戰利品，一大張地墊都還擺不下，宛如玩具攤琳瑯滿目，她忍不住崩潰問，「我是不是應該10元隨便賣一賣呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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▲前方還有擺不下的玩具裝在紙箱。（圖／翻攝自爆怨2公社）

人妻在臉書社團「爆怨2公社」哭笑不得地說「老公答應我，不會再夾了，希望這是最後一次了來賣了。」照片中的背景位於市集，一大張野餐墊上擺滿老公夾娃娃得到的戰利品，包括玩具、模型、麥克風、化妝包等應有盡有，就像是小型雜貨店，一家三口在攤位上張羅著，這已經不是他們第一次出來擺攤，實在很難想像這麼多戰利品原本塞在家中，光要全部帶來可能就得出動小卡車來載。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲各種動漫、造型包包也是夾來的。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不只地上的盒裝玩具，抬頭一看鐵桿上還掛了一整排包包，手提包、後背包都有，簡直比夜市擺攤還要浮誇，也難怪照片中的小妹妹坐在椅子上玩手機，對於眼前數不清的玩具已經無感，畢竟家裡可能還有一大堆，都要歸功於爸爸神手太會夾，原PO已經無奈到發文「我是不是應該10元隨便賣一賣呢？」

超過5千名網友紛紛朝聖留言，「你老公很會夾欸」、「我家也是夾整車的載去跳蚤市場賣」、「我老公也是，他都夾到藏起來不帶回家了，他都說在洞口沒夾出來難受」、「你可以去租一台機台，把這些夾來的再放進去給別人夾」、「我從電子雞、仿手錶時代夾到現在，起碼超過50萬，真的會上癮」、「你一直賣他就可以一直夾阿」。

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老公太會夾！　人妻崩潰「想10元隨便賣」

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