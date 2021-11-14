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2波鋒面變天轉雨時間曝　下波冷空氣更強

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局提醒，周三華南水氣移入，水氣增加。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（14日）清晨全台最低溫出現在嘉義縣民雄的14.6度。氣象專家吳德榮表示，周四（18日）、周五（19日）鋒面及東北季風南下；下周日（21日）、下周一（22日）另一波鋒面及東北季風南下，強度較前波強，天氣轉冷。

氣象局指出，今東北季風仍在影響，但水氣明顯減少，只剩下迎風面的北海岸、東半部地區及大台北東側仍有降雨機會，其他地區恢復多雲到晴的穩定天氣；溫度方面，夜晚清晨天氣仍涼，各地低溫大多落在16至19度之間，白天起溫度略微回升，北部及宜花地區由於雲量偏多，高溫約20至24度左右，中南部及台東地區高溫可以來到27至30度附近。

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氣象局說，周一起東北季風稍減弱，溫度每天會回升1到2度左右，但是各地早晚天氣仍涼；周一、周二水氣偏少，只有北部及東半部地區有零星降雨，但大部分地區天氣穩定。

氣象局提醒，周三華南水氣移入，水氣增加，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率增，其他地區雲量也增多；如果華南水氣較多，降雨區域不排除會擴大一些，請大家隨時留意最新天氣資訊。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四另一波東北季風增強，周五、周六東北季風影響，北台灣天氣又會轉涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨平地最低氣溫持平，大約在 15度左右，平地最低氣溫依序為：嘉義（民雄鄉）14.6度，新北（石門區）14.9度，桃園（楊梅區）15.2度，其他各地區的平地最低氣溫：南部（台南後壁區）15.3度，東部（宜蘭員山鄉）16.9度，以及台北市（文山區）的15.6度。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至周一西晴東偶雨，白天氣溫回升，北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；周二東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增，中南部晴時多雲；周三鋒面接近，北部、東半部轉有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，周四、周五鋒面及東北季風南下，冷空氣不強，北台稍轉涼，周四北、東有雨，周五北部漸好轉，東半部仍有局部短暫雨；周六東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨；下周日、下周一另一波鋒面及東北季風南下，強度較前波強，天氣轉冷，但仍未達大陸冷氣團標準，不過，為期末模擬，模式調整中。

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