陸將設「北京證交所」　證監會解讀：支持中小企業創新發展

▲習近平宣布將設立北京證交所。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記、大陸國家主席習近平2日在服務貿易峰會上致詞，並宣布將設立「北京證券交易所」。對此，大陸證監會表示，深化「新三板」改革，設立北京證券交易所，是資本市場更好支持中小企業發展壯大的內在需要，是落實國家創新驅動發展戰略的必然要求，是新形勢下全面深化資本市場改革的重要舉措，「證監會將進一步深化新三板改革，以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。」

證監會指出，新三板自2013年正式運營以來，通過不斷的改革探索，已發展成為資本市場服務中小企業的重要平台。2019年以來，證監會推出了設立精選層、建立公開發行制度、引入連續競價和轉板機制等一系列改革舉措，激發了市場活力，取得了積極成效。精選層設立一年多來，總體運行平穩，各項制度創新初步經受住了市場考驗，吸引了一批「小而美」的優質中小企業掛牌交易，為進一步深化改革、設立證券交易所打下了堅實的企業基礎、市場基礎和制度基礎。

證監會提到，建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

證監會表示，在實施過程中，將重點把握好以下原則：首先是「堅守一個定位」，北京證券交易所牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。

第二是「處理好兩個關係」，第一個關係是北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能；第二個關係是北京證券交易所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

第三是「實現三個目標」，第一個目標是構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板；第二個目標是暢通北京證券交易所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑；第三個目標是是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態。