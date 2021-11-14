韓辦發言人痛批「韓國瑜兒盜手遊帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

▲女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard）



記者林彥臣／綜合報導

一名女大生今年8月間於Dcard爆料，網友「幽天」侵佔她的遊戲帳號、密碼，並貼出報案單，指稱該名網友是韓國瑜的兒子「韓天」，隨後又發表道歉聲明表示韓天也是受害者。對此前韓國瑜競辦發言人鄭兆新表示，「道歉不是公道，大眾的反省才是」。

鄭兆新在臉書發文表示，為了政治傷害無辜家人，傷害已然造成，道歉又有何用？「韓國瑜市長的兒子韓天，在我的印象中單純老實，就是一個純良的男孩」，因為莫須有的照片和姓名被盜，被詐騙集團用來創設帳號，原本是受害者，卻被一群不明就裡，未查證就開槍的低劣政治腦指控困擾不已，說是韓天所為，甚至「要韓市長管好他兒子」。

鄭兆新說，接下來就是一群鋪天蓋地的錯誤媒體報導，以及網路毫不留情的酸言酸語

對一個單純的男孩而言，這是多大的委屈和壓力，如今真相大白又如何？一紙道歉

能平復心靈的創傷與冤屈？跟風亂罵的發文者們又何曾出來表示歉意，未來絕不重蹈覆轍？政治再噬血也不能失了做人的底線！

韓國瑜回應鄭兆新的發文留言表示，「謝謝照新」。

女大生在Dcard上爆料，她有玩某款線上遊戲，認識了網友「幽天」，後來將多組遊戲帳號借給「幽天」，讓對方掛機，接著因為逐漸淡出遊戲，也忘了這件事情。後來再收到消息，帳號竟然已被「幽天」賣掉，回到遊戲中確認狀況，發現真的被賣給其他玩家了，氣得向「幽天」討回帳號。

女大生透過「幽天」的照片、Line帳號傳送的訊息等，認為玩家「幽天」就是韓國瑜的兒子韓天，因此氣得發文痛罵「韓市長請管好您兒子」，同時報警處理。

女大生14日又發出道歉聲明提到，她在今年8月9日、8月10日於Dcard上發表不當言論，指控韓天盜用她帳號、寶物，而後遭媒體大肆轉載報導，造成韓天名譽重大損害，然而，經查，相關行為與韓天無關，而是有心人士盜用韓天的照片、身分，並創設「幽天」帳號，做出上開行為，「韓天亦為受害者」，因此在此公開向韓天道歉。

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