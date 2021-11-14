　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓辦發言人痛批「韓國瑜兒盜手遊帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

▲▼女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard）

▲女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard）

記者林彥臣／綜合報導

一名女大生今年8月間於Dcard爆料，網友「幽天」侵佔她的遊戲帳號、密碼，並貼出報案單，指稱該名網友是韓國瑜的兒子「韓天」，隨後又發表道歉聲明表示韓天也是受害者。對此前韓國瑜競辦發言人鄭兆新表示，「道歉不是公道，大眾的反省才是」。

鄭兆新在臉書發文表示，為了政治傷害無辜家人，傷害已然造成，道歉又有何用？「韓國瑜市長的兒子韓天，在我的印象中單純老實，就是一個純良的男孩」，因為莫須有的照片和姓名被盜，被詐騙集團用來創設帳號，原本是受害者，卻被一群不明就裡，未查證就開槍的低劣政治腦指控困擾不已，說是韓天所為，甚至「要韓市長管好他兒子」。

鄭兆新說，接下來就是一群鋪天蓋地的錯誤媒體報導，以及網路毫不留情的酸言酸語

對一個單純的男孩而言，這是多大的委屈和壓力，如今真相大白又如何？一紙道歉

能平復心靈的創傷與冤屈？跟風亂罵的發文者們又何曾出來表示歉意，未來絕不重蹈覆轍？政治再噬血也不能失了做人的底線！

韓國瑜回應鄭兆新的發文留言表示，「謝謝照新」。

女大生在Dcard上爆料，她有玩某款線上遊戲，認識了網友「幽天」，後來將多組遊戲帳號借給「幽天」，讓對方掛機，接著因為逐漸淡出遊戲，也忘了這件事情。後來再收到消息，帳號竟然已被「幽天」賣掉，回到遊戲中確認狀況，發現真的被賣給其他玩家了，氣得向「幽天」討回帳號。

女大生透過「幽天」的照片、Line帳號傳送的訊息等，認為玩家「幽天」就是韓國瑜的兒子韓天，因此氣得發文痛罵「韓市長請管好您兒子」，同時報警處理。

女大生14日又發出道歉聲明提到，她在今年8月9日、8月10日於Dcard上發表不當言論，指控韓天盜用她帳號、寶物，而後遭媒體大肆轉載報導，造成韓天名譽重大損害，然而，經查，相關行為與韓天無關，而是有心人士盜用韓天的照片、身分，並創設「幽天」帳號，做出上開行為，「韓天亦為受害者」，因此在此公開向韓天道歉。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
女星赴陸直播途中「想家轉身暴哭」　一旁助理冷血反應被轟爆！
快訊／被速球砸頭「倒地流血」　兄弟陳偉漢首發聲！
拍陳時中嗨唱「掌鏡人身分曝光」　坦言傳給1人：爆料者心機重
快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫
鋼琴女神比基尼辣翻天！「S曲線」網：太強大
徐若瑄突暴哭！　網一看也落淚
快訊／宜蘭21：05規模5.3地震　北台灣有感「最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓辦發言人痛批「韓國瑜兒盜手遊帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

民進黨狂開2千場公投說明會　潘忠政：一場聽證會都不願意開？

舒翠玲控作家朱宥勳「拿走納稅人249萬」！慘被打臉道歉了：看錯

影／公投4個不同意新影片上線　民進黨：好在，有你一臂之力

瑪莎惡少風波未平「竹聯幫擺席67桌」！黃國昌：向黑道宣戰成笑話

媒體民調48%不支持顏寬恒再選　民進黨：林靜儀能為地方帶來改變

中二選區立委補選15日開放登記　林靜儀正式登記參選時間出爐

脫罩唱歌餐會上多是藍營金主　學者：可見陳時中不被國民黨支持者討厭

快訊／蔡英文宣示迎戰公投　朱立倫一句話嗆爆

蔡英文親授戰旗　林靜儀接棒喊話：用溫柔的力量面對未來挑戰

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

ELLA當「陳大姐」開車載姐妹出遊　S.H.E全裸泡溫泉...20年依舊緊緻XD

韓辦發言人痛批「韓國瑜兒盜手遊帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

民進黨狂開2千場公投說明會　潘忠政：一場聽證會都不願意開？

舒翠玲控作家朱宥勳「拿走納稅人249萬」！慘被打臉道歉了：看錯

影／公投4個不同意新影片上線　民進黨：好在，有你一臂之力

瑪莎惡少風波未平「竹聯幫擺席67桌」！黃國昌：向黑道宣戰成笑話

媒體民調48%不支持顏寬恒再選　民進黨：林靜儀能為地方帶來改變

中二選區立委補選15日開放登記　林靜儀正式登記參選時間出爐

脫罩唱歌餐會上多是藍營金主　學者：可見陳時中不被國民黨支持者討厭

快訊／蔡英文宣示迎戰公投　朱立倫一句話嗆爆

蔡英文親授戰旗　林靜儀接棒喊話：用溫柔的力量面對未來挑戰

馬英九一年一戰完成花蓮鐵人三項賽　明年還要再來

成晉「火熱」3安灌6打點　滿貫砲繞壘怒吼「很亢奮」

兄弟延長賽背靠背開轟逆轉勝　助總讚不放棄態度非常好

連14天「買一送三」！必勝客金門店正式開幕　再推限量比薩輪刀

快訊／三重4惡徒分局前持槍砸車　訊後被聲押禁見

韓辦發言人痛批「韓國瑜兒盜手遊帳號」大眾應反省　韓國瑜回應了

民進黨狂開2千場公投說明會　潘忠政：一場聽證會都不願意開？

MotoGP／羅西最後一戰「杜卡迪霸佔頒獎台」！瓦倫西亞站最速報

舒翠玲控作家朱宥勳「拿走納稅人249萬」！慘被打臉道歉了：看錯

宜蘭5.3強震　原能會：核電廠正常運作、均未達各廠地震儀動作設定點

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

限800名額！北市跨年晚會賣VIP票

高端認證6國變4國　外交部曝「縮水」原因

北市1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社嗶卡領

李應元喪禮採樹葬　婉謝花籃

王惠美曾是鑽石級直銷　帶全縣農特產賣破億

潘孟安冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

快訊／蔡英文親自徵召六都市長　民進黨全代會通過2022選舉辦法　

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開

瑪莎之亂後竹聯幫風光擺席！他怒酸笑話

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

議員爆動保處大安森林公園「捉小白」　現場血跡斑斑、捕網鐵桿斷裂

塔綠班出動？　葉元之PO公投貼文遭咒「五種死法」

更多熱門

相關新聞

台積電高雄落腳處　險被韓國瑜蓋賽馬場

台積電高雄落腳處　險被韓國瑜蓋賽馬場

台灣科技業龍頭台積電公司9日宣布將到高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，地點就選在高雄中油五輕舊場址。事實上，這塊地過去曾經被前高雄市長韓國瑜相中，有意在此地興建賽馬場，發展賽馬產業鏈，當時還稱若成功，高雄至少增加5千到1萬個工作機會。

韓國瑜表態力挺四大公投　這是防範政府背叛民意的最後防線

韓國瑜表態力挺四大公投　這是防範政府背叛民意的最後防線

綠委提修選罷法！柯文哲：選輸喊不公平

綠委提修選罷法！柯文哲：選輸喊不公平

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

他列3政治人物對比：3Q唯一罷免同意票低於當選票

他列3政治人物對比：3Q唯一罷免同意票低於當選票

關鍵字：

韓國瑜韓天鄭兆新盜帳號

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

《食尚》阿松「整條腸子壞光光」6病纏身！

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

澎恰恰「獲關公賜3顆3千萬夜明珠」還債！廟方證實

陳偉漢遭頭部觸身球　倒地流血送醫治療

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面