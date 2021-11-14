2021森山市集兩天入場逾2萬人參與　相約明年見！

▲「2021森山市集」，2天吸引2萬人到場參與，可說是熱力無法擋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府觀光旅遊局主辦、老台南文化創意有限公司策展之「2021森山市集」，繼13日排隊人潮滿滿，14日特別加強排隊動線指引的工作人力與導引牌，上午10時多就陸續湧進排隊民眾，下午2時一開放進場，如千層蛋糕「甘沐手作千層」首次出攤，連續兩天開賣即秒殺。

此外，位於入口處台南的香料咖哩專賣店「咖哩鬥陣」、高質感飲料店「万茶川日本抹茶專賣店」、來自台北的世界級冠軍咖啡「興波咖啡」等特色攤，從開賣就是滿滿的排隊人潮不間斷；編織藝術家Floskit主理人-蔡晏禎以線串連森山，為民眾解說自己的創作品。

現場也有身心療癒工作室「謝謝身體」，還有攜手臨床心理師和中醫師組成的療癒聚落等，讓民眾來森山不只逛市集、看表演及體驗工作坊，也為身心靈充電！14日約1萬人參加，13、14日兩天活動總計吸引逾2萬人，一起在南美館2館戶外廣場享受這場生活藝術饗宴！如計活動周邊兩天吸引約計7萬人次到訪。

黃偉哲市長表示，全台最美的森山市集魅力無法擋，集結150個品牌的120個特色攤位與藝術工作坊、街藝演出，在搭配總量管制及防疫措施下仍吸引許多遊客朝聖。接下來台南仍是周周有活動，提醒來台南旅遊消費的朋友們，使用振興五倍券在台南合作旅宿住一晚，可以免費再送您一晚；而且現在住宿台南就送你好康券，在台南消費只要滿100元，即可至台南購物節網站登錄發票抽房子汽車等大獎！

觀光旅遊局郭貞慧局長也表示，森山市集今年是第3年舉辦，結合南美館2館層層階梯的建築特色營造登山的氛圍，感謝策展團隊、參與的市集品牌與協助活動進行的登山志工們、辛苦的交管人員與警察夥伴，及現場參與的民眾，謝謝大家對活動支持，各項寶貴建議都會納入未來活動檢討。

為歡迎民眾秋冬繼續遊台南，台南市美術館接下來活動仍是滿檔，包括奈良美智特展將於11月16日於南美館1館開展（展期至2022年2月13日），由台南市美術館、台南市政府文化局、台南市政府觀光旅遊局及奧地利台北辦事處共同主辦之「2021維也納藝術月」也將陸續推出11/6維也納啤酒節、11/19世紀初之吻-克林姆與維也納分離派、11/20VR敘事魅力-拆解《失身計》教你說一個好故事、12/4愛樂之城音樂會。

除了美術館的活動，台南各地也將陸續推出餐酒嘉年華（11/20-11/21）、2021台南城市音樂節暨貴人散步音樂節（11/25-11/28）、台南街頭藝術節（11/26-11/28）、台南聖誕燈節、龍崎光節-空山祭，以及熱力爆棚的「2021台南市耶誕跨年系列活動」等精彩活動，歡迎大家呼朋引伴一來再來，共享年末歡樂佳節。

觀旅局也再次提醒大家參加活動時，請遵守防疫相關規定，並請全程佩戴口罩，落實防疫措施。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網 (http://www.twtainan.net/)及台南旅遊粉絲團(https://www.facebook.com/traveltainan)查詢。