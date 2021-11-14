▲北市診所「第二劑AZ打成莫德納」，莊人祥：已暫停注射業務。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

北市大安區診所把要接種AZ疫苗的23人打成莫德納疫苗，已經暫停相關接種服務。指揮中心發言人莊人祥今（14）日表示，北市已暫停該診所疫苗注射業務，這幾天也會把預約民眾轉介到其他院所接種，並追蹤誤打民眾健康。而依照先前ACIP專家委員會討論，不小心混用視為完整接種，不用額外再補打疫苗。

先前屏東才發生88名長者第二劑莫德納打成AZ疫苗，現在北市又出現第二劑AZ誤打為莫德納疫苗事件。北市衛生局說明，該診所11月12日共20位民眾透過COVID-19 公費疫苗預約平臺預約第2劑AZ疫苗接種，另3位登記殘劑接種，惟該日下午3時診所人員取出疫苗，未落實三讀五對，誤拿莫德納疫苗，導致當日23位民眾接種莫德納疫苗，診所至當日看診結束後，盤點藥物時，始發現AZ疫苗未減少，即通報衛生局。

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至於彰化傳出有國中生接種BNT後右腿發麻無知覺，莊人祥表示，已接獲衛生局通報，該生是在10月1日接種，當天就出現頭痛、左下肢虛弱麻木等症狀，5天後到診所就醫，但因症狀持續掛急診被收治住院，10月13日通報不良事件，衛生局也有聯繫家長，將協助進行預防接種受害救濟申請。