快訊／今日本土再+0！　增8例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增8例境外移入，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別自印尼(4例，案16591、案16594、案16597、案16598)、緬甸(2例，案16592、案16593)、馬來西亞(案16595)及越南(案16596)入境，入境日介於今(2021)年10月31日至11月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計420萬4877例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含418萬7224例排除)，其中1萬6487例確診，分別為1843例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

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▲1114新增病例。（圖／指揮中心提供）



2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。