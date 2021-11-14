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胖妹逆襲成辣模！她「挺32L豪乳」狂舉100kg槓鈴　胸前兩粒快撐破

▲▼胖妹逆襲成辣模！她「挺32L豪乳」狂舉100kg槓鈴。（圖／翻攝自IG／jazmynedayfitness）

▲黛依曾對自己的身材毫無自信。（圖／翻攝自IG／jazmynedayfitness）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子對自己的肥胖身材相當沒自信，甚至到了出現憂鬱症的程度，直到某日她非常親近的朋友突然叫她「胖婊子」，她才突然意識到必須做出改變。她先是減重27公斤後，又瘋狂重訓，接著跑去整形隆乳，現在她搖身一變成為擁有32L巨乳的健身辣模。

▲▼胖妹逆襲成辣模！她「挺32L豪乳」狂舉100kg槓鈴。（圖／翻攝自IG／jazmynedayfitness）

▲她減重後又整形，坦言現在對自己很滿意。（圖／翻攝自IG／jazmynedayfitness）

根據《每日星報》報導，住在英國南威爾斯（South Wales）的黛依（Jazmyne Day）一直對自己肥胖的身材感到相當沒有自信，每天坐在辦公桌前，覺得人生沒有什麼意義。結果在2017年12月時，一名非常親近的朋友突然叫她「胖婊子」，更讓她覺得人生跌落谷底，瞬間發現應該要做出改變。

黛依開始努力重訓、控制飲食，她在3年內減去了27公斤的脂肪，增加了將近10公斤的肌肉，還花了約4萬美元（約台幣112萬元）整形，包含植入2550毫升鹽水袋的隆胸手術、提臀和牙齒矯正，「現在我對自己的外表真的很滿意，我找到了對重訓的熱情，也開始愛上自己的身體。」

現在黛依成了一名擁有超過14萬粉絲追蹤的健身辣模，她也時常在Instagram貼出鍛鍊的影片，許多人會覺得她的巨乳會影響重訓，但她也輕鬆表示，從開始健身以來她從未嚴重受傷，現在也能舉起102公斤的槓鈴，「老實說，我覺得自己的大胸一點問題也沒有。」

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