23歲就退休！巨乳妹靠1招「從月光變月入28萬」　半年解鎖財務自由

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名女網友因為受夠了每天兼2份工作，卻還是一直淪為月光族的生活，於是她決定換個方法在網上賺錢，沒想到卻因此解鎖了財務自由的人生。她最近在TikTok上傳影片與網友們分享她的致富秘訣，讓不少網友大呼羨慕。

▲瓦拉斯科在23歲就達到財富自由，並過著退休的生活。（圖／翻攝自TikTok／alejandra__velasquez）

綜合《鏡報》等外媒報導，瓦拉斯科（Alejandra Velasques）在1年前投資了1100英鎊（約新台幣4萬元）展開網路業務，沒想到短短半年後，她的收入來源就迅速增加到了7個，並為她帶來6位數的高收入。隨後，她轉戰股票投資和加密貨幣市場，冒著高風險賺錢。

目前年僅23歲瓦拉斯科，每個月都能「躺著賺」7500英鎊（約新台幣28萬元），並且已經退休了。她表示，「我忽略了那些讓我『上大學並取得成就』的聲音，開始投資並成為自己的老闆，還幫助其他女孩一起致富。」

儘管瓦拉斯科在短時間內就取得相當多的財富，但她承認，她的投資「風險相當高」，「如果你考慮要進行投資，就一定要先做調查，並且只投入你能夠承受失去的金額」。相同的理論也適用於加密貨幣的購買中，因為加密貨幣的市場非常不穩定，處處可見騙子正在設置假幣。

瓦拉斯科分享，她首先會在網上找到可信賴的導師，了解他們是怎麼在新領域內賺錢的，同時也確保自己隸屬於金融行為監理總署（FCA），以免受騙。

影片曝光後，不少網友都對瓦拉斯科的經歷深感興趣，紛紛留言詢問，「你的生意是場騙局嗎？」、「你的生意只是為了旅行和賺錢嗎？」、「若我想加入的話需要付錢嗎？」瓦拉斯科則一一回應指出，她的公司是一家上市公司、可以邊旅行邊在網路賺錢、加入公司需要投資才能賺錢。

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