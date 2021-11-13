超狂企業幫員工「加薪28％」！老闆PO文證實：生活壓力太大

▲老闆替員工加薪28％，網友們全看呆。（圖／翻攝《極目新聞》）



記者柯振中／綜合報導

收到加薪通知，漲幅要多少才會覺得開心？近日大陸網路上傳出一張圖片，廣東省中山市某家企業發出加薪公告，全員工加薪的幅度高得嚇人，讓不少網友留言稱羨。對此，公司老闆也出面證實，的確有這件事情。

綜合陸媒報導，中山市嘉妮橡膠有限公司近日發出公告，開頭先向員工道謝，「很感謝你們對公司的付出，把公司當成了自己的事業，當成了自己的家。 疫情當下，你們不離不棄，出錢出力幫公司共渡難關，公司這兩年生意有所好轉，效益也提高了，在此衷心地感謝大家！ 你們辛苦了！」

緊接著，公告內容寫著，由於物價不斷上漲，考慮到員工生活壓力變大，因此公司決定，2021年10月份開始，調漲28％薪資，無論職位大小、在職多久，公告發出後立刻執行，「祝大家開心快樂工作，家庭幸福美滿。」

▲老闆也在社交媒體上發文感謝員工。（圖／翻攝《極目新聞》）



公告發出以後，在網路上引起熱烈討論，不少網友感到相當羨慕，留言在下方回應，「我要怎麼讓我老闆不小心就看見了這個新聞」、「工人和老闆都是善良的人」、「員工有義氣，老闆大氣為這樣的老闆點讚」、「員工，公司相輔相成！ 比一毛不拔的老闆強！」

對此，公司負責人證實，的確有這項公告，由於去年受到疫情影響，橡膠價格直線性暴跌，先前的訂單差點賣不出去，險些虧死，所幸後來行情變好，才成功翻身。

公司負責人表示，因為疫情的關係，去年資金受到影響，險些週轉不靈，是許多員工從家裡拿錢，讓公司度過難關，也拼命工作，才將公司救回來，考量到現在的生活壓力，才決定漲薪水。

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