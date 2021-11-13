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拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華「4字回應」再曝第二人選是她

▲吳夢夢回應和鄧佳華合作一事。（圖／翻攝自鄧佳華、吳夢夢臉書）

▲鄧佳華被吳夢夢罵噁男後，以「口不擇言」回應。（圖／翻攝自鄧佳華、吳夢夢臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅鄧佳華日前宣布要以「變態太郎」為藝名進軍AV界，目標與女優吳夢夢合作，但對方拒絕並嗆鄧佳華有「噁男氣場」，讓鄧佳華以4字回應。此外，鄧佳華也透露心目中第二名的合作人選，竟是有著「暗黑版吳佩慈」封號的SWAG女優可可（Funnyg）。

「我只跟男友熊吉拍片。」吳夢夢日前被鄧佳華點名後，立刻PO文拒絕說，就算未來不幸分手，也會選形象良好的專業演員，坦言鄧佳華散發出來的噁男氣場跟行為，只能走諧星路線，若到AV領域會有問題，「我同樣也很好奇，覺得跟鄧拍片會很有趣的鄉民們，你們願意收多少片酬，跟鄧拍一部被鄧X的露臉AV？己所不欲，勿施於人，謝謝大家」。

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▲▼拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華「4字回應」再曝第二人選。（圖／翻攝swag）

▲鄧佳再點名，想和可可拍片。（圖／翻攝swag）

對此，鄧佳華也以「口不擇言」回應吳夢夢。據《NOWnews今日新聞》報導，鄧佳華除了吳夢夢之外，也點名成人平台SWAG的女優可可（Funnyg），大讚可可的身材好。

據悉，可可有著「暗黑版吳佩慈」之稱，同時也因相貌姣好被網友封為「SWAG十大女神之首」，之前也和歌手謝和弦拍過宣傳MV，但針對鄧佳華的點名，目前沒有做出回應。

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