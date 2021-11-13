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哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市　甜度14以上橢圓無裂果與病害

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市，認明標章溯源有保障。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有哈密瓜界愛馬仕稱號的「嘉義極光－歐若拉」（AURORA MELON）產季來了！嘉義縣政府日前舉辦上市行銷記者會，縣長翁章梁現場大力推銷，宣告「嘉義極光」正式開賣。

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市，認明標章溯源有保障。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義極光」是縣府尋覓多種植栽種類後，千挑萬選的新品種，並由翁章梁親自命名，屬縣府自創品牌，農業處表示，嘉義極光是農友用溫室一株一果細心栽培而成，果實外觀橢圓飽滿且有翠綠網紋分布，切開來，皮薄肉厚還有淡淡焦糖奶香，吃起來像水梨清脆爽口、甜而不膩，也因為培育難度高，收成不易，往往一推出就搶購一空。

縣府公告訂定嘉義極光品牌標章使用規範，須以嘉義縣為產地，採溫室種植，一株一果，上市前須經農藥殘留檢驗合格，甜度檢測14度以上，果實橢圓無裂果與病害等，符合這些條件才有資格說是嘉義極光！為方便消費者識別，嘉義極光腰身都貼有產地輔導單位核發的標章貼紙，如「身分證」般標有編碼可追溯生產農友，每一顆都是獨一無二的瓜中極品！

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市，認明標章溯源有保障。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處說明，嘉義極光適合春、秋兩季栽種，秋作盛產期落在11、12月，雖今年秋作哈密瓜種苗較前期供應量多3倍，換算成種植面積約18公頃，但受高溫暖冬影響，導致瓜形成網紋時，容易出現裂紋過深、過大情形，影響產量和品質，實際收成良率只剩2到3成，符合嘉義極光規格的哈密瓜少之又少，整體銷售供不應求。

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市，認明標章溯源有保障。（圖／嘉義縣政府提供）

瓜農呂世能指出，哈密瓜至少要在溫室內70天才能採收，熟度最剛好，甜度與焦糖味才會呈現，也因為溫室可阻隔風雨，栽培過程更完善，減少病蟲害也減低用藥，栽種使用微氣候調節系統及滴灌，網紋才會更細緻平均。

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市，認明標章溯源有保障。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義極光產期很短，每年春秋各四個禮拜的時間，哈密瓜不是工業產品，並非加班一個晚上就可大量產出，要細心照顧、挑選、包裝出貨，目前訂單已爆滿，想吃還要耐心等候。

翁章梁說，嘉義極光上市前要先經農藥殘留檢驗，甜度達14度以上，果實橢圓無裂果與病害，才有資格貼上極光標籤，今年符合資格的只有25%，特別尊貴，自己想買都要排隊，並形容口感爽脆，吃完嘴巴有濃濃焦糖香，不愧是哈密瓜界愛馬仕。

▲▼ 精品「嘉義極光」哈密瓜鮮採上市，認明標章溯源有保障。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義極光實體通路將與全聯福利中心合作，虛擬通路則有東森購物、台灣好農、直接跟農夫買、Rakuten樂天市場等電商平台露出，11月中起在各大行銷通路都可以買到，也可上「嘉義優鮮－嘉義極光」官方網站 https://www.chiayum.com.tw/aurora/ ，查詢輔導單位和當季生產農民資訊，聯繫訂購！數量有限，請大家要買要快！

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