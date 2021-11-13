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啟動上海高定週　閃耀申城東方美

記者趙禕/上海報導
致力成為上海四大品牌中「上海消費」品牌的標誌性活動的「上海高級定製週」活動今天正式展開；這項以提供消費者更多高品味、高質量、多元化選擇定製文化的時尚活動，從今天起到11月17日，將舉辦一系列的時尚走秀、沉浸式空間展示、新品發布、主題沙龍等，向消費者展示各種精彩靚麗的時尚定製商品。

▲第十屆上海高級定製週活動從11月12日到11月17日舉辦。（圖／記者趙禕攝）
▲第十屆上海高級定製週活動從11月12日到11月17日舉辦。（圖／記者趙禕攝）
今年的「上海高級定製週」活動已經是第十屆了，隨著人們生活逐漸富裕，大陸的定製文化已經從早期高級服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製，追求與眾不同的客製化商品已經不僅是高收入人群的特殊需求，更有越來越多的中產階級和年輕族群青睞這樣的消費文化，也有越來越多的品牌商品加入上海高級定製文化行列。

▲定製文化已經從服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製。（圖／主辦方提供）
▲定製文化已經從服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製。（圖／主辦方提供）
本屆高定週活動以宣導「東方美學高品質生活方式」為主旨，將中國人在不同時期、不同階層和不同維度所發現的「生活之美」做為「東方美學」的內涵，從服飾、珠寶設計、器物、美妝、服務等產業與領域全方位演繹「東方美學」高品質生活方式。
上海國際時尚聯合會會長徐曉亮表示，選擇東方美學為主題是時代的「天時」、上海的「地利」和全球人民喜愛的「人和」共同作用的結果；東方美學要獲得更大的市場空間和影響力，需要聚焦不斷崛起的中產家庭和年輕人。未來上海國際時尚聯合會將將立足上海，立足全國，立足全球，在上海城市軟實力提升，行業人才、平台、資金對接，以及東方美學「走出去」和全球時尚「引進來」等方面持續貢獻力量。

▲上海國際時尚聯合會會長徐曉亮。（圖／記者趙禕攝）
▲上海國際時尚聯合會會長徐曉亮。（圖／記者趙禕攝）
上海高定週主場所在地的上海黃浦區區長沈山州表示，黃浦區將大力推動文化與經濟社會發展各領域深度融合，持續提升「東方美學」影響力、競爭力和輻射力，更好傳承傳統文化精髓、吸收世界文化精華、展現都市文化精彩。

▲上海黃浦區區長沈山州。（圖／記者趙禕攝）
▲上海黃浦區區長沈山州。（圖／記者趙禕攝）
做為活動指導單位的上海市經濟和信息化委員會副主任阮力表示，上海高級定製周在弘揚海派文化、傳承民族技藝、搭建交流平台等方面發揮了重要作用，已成為上海時尚消費領域的標誌盛事和閃亮名片。

▲上海市經濟和信息化委員會副主任阮力。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市經濟和信息化委員會副主任阮力。（圖／記者趙禕攝）
▼活動由上海黃浦區區長沈山州、上海市經濟和信息化委員會副主任阮力、黃浦區副區長王鼐、上海市國際服務貿易行業協會會長華慰、上海國際時尚聯合會會長徐曉亮等共同啟動。（圖／記者趙禕攝）

▼活動由上海黃浦區區長沈山州、上海市經濟和信息化委員會副主任阮力、黃浦區副區長王鼐、上海市國際服務貿易行業協會會長華慰、上海國際時尚聯合會會長徐曉亮等共同啟動。（圖／記者趙禕攝）
啟動儀式上由主辦方上海國際時尚聯合會向首批20多位大陸知名服飾、珠寶等高定品牌與設計師，頒發「上海高定週品牌標準執行條例」團體標準證書；同時上海國際時尚聯合會與上海市國際服務貿易行業協會簽署戰略合作協定，將共同打造高級定製服務平台，聚集海內外時尚、設計等產業資源，在高級定製生活方式領域為更多中國品牌、中國設計師提供發展機會，為中國消費者帶來更多原創設計，逐漸樹立中國時尚、中國設計、中國品牌的在世界範圍的影響力和話語權，以此助力設計之都、時尚之都、品牌之都建設，持續提升上海城市軟實力。

▲▼主辦方向知名服飾、珠寶等高定品牌與設計師頒發「上海高定週品牌標準執行條例」團體標準證書。（圖／記者趙禕攝）
▲▼主辦方向知名服飾、珠寶等高定品牌與設計師頒發「上海高定週品牌標準執行條例」團體標準證書。（圖／記者趙禕攝）

▲▼主辦方向知名服飾、珠寶等高定品牌與設計師頒發「上海高定週品牌標準執行條例」團體標準證書。（圖／記者趙禕攝）
▼上海國際時尚聯合會與上海市國際服務貿易行業協會簽署戰略合作協定，擬共同推進打造高級定製服務平台。（圖／記者趙禕攝）

▼上海國際時尚聯合會與上海市國際服務貿易行業協會簽署戰略合作協定，擬共同推進打造高級定製服務平台。（圖／記者趙禕攝）
本屆上海高定週有超過一百個國內外品牌通過線下或線上方式參與，還有近30個品牌將參加高定週期間的新品發佈、沉浸式展示等現場活動。啟動當天晚上就在外灘金融中心浦江江景全景露台上舉辦了一場精彩靚麗的開幕大秀，有許多家高定品牌推出他們最新的時尚作品向大家展示。

▲▼11月12日當天晚上舉辦的精彩主場秀。（圖／主辦方提供）
▲▼11月12日當天晚上舉辦的精彩主場秀。（圖／主辦方提供）

▲▼11月12日當天晚上舉辦的精彩主場秀。（圖／主辦方提供）

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